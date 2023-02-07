Российский бюджет столкнулся с рекордным дефицитом

Минфин сообщил о рекордном дефиците федерального бюджета в январе — 1,76 трлн рублей. Ведомство объясняет увеличение показателя ускоренным возмещением НДС и резким ростом расходов вследствие ускоренного заключения контрактов. Для сравнения, ликвидная часть Фонда национального благосостояния составляет около 6 трлн рублей.

Федеральный бюджет России в январе 2023 года исполнили с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превышает показатель в январе прошлого года, следует из данных Минфина. Это более половины от всего планируемого дефицита за текущий год.

Рост дефицита в прошлом месяце ведомство объясняет возросшими почти в три раза расходами федерального бюджета по сравнению год к году (3,1 трлн рублей). Другая причина — снизившиеся почти вдвое поступления внутреннего НДС.

Объем доходов бюджета в январе, по предварительной оценке, составил 1,356 трлн рублей (– 35% к показателю января прошлого года).

«Нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа», — говорится в сообщении Минфина.

Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей (– 28%).

Расходы бюджета, наоборот, выросли по отношению к показателю аналогичного периода 2022-го — на 59%, до 3,117 трлн рублей.

Среди прочего, более чем в пять раз выросли расходы на госзакупки — до 1,3 трлн рублей. В Минфине ускорение финансирования расходов в первый месяц 2023-го связывают с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Поступления внутреннего НДС сократились на 44% относительно января 2022 года, до 379 млрд рублей, так как в апреле был введен ускоренный порядок его возмещения. В результате произошло перераспределение квартальных объемов возмещения на первый месяц квартала. Кроме того, Минфин связал сокращение поступлений налога на прибыль и с возмещением переплат налога в предшествующие периоды.

Ликвидная часть ФНБ

6 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что ликвидная часть Фонда национального благосостояния России сейчас составляет около 6 трлн рублей.

«Если говорить о ликвидной части [ФНБ], то около 6 трлн рублей», — сказал он в эфире Первого канала.

Министр подчеркнул, что выполнение всех запланированных обязательств перед гражданами РФ и страной остается задачей министерства, несмотря на возможные риски, санкции и снижающиеся цены на углеводороды.

Ранее Минфин отчитывался, что объем ФНБ на 1 января составлял 10,43 трлн рублей. Это 7,8% прогнозируемого в прошлом году ВВП.

ФНБ — это та часть средств федерального бюджета, которая подлежит обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, а также обеспечения покрытия дефицита бюджета РФ и пенсионного фонда. Она состоит из нефтегазовых доходов (по более высокой, чем планировалось, цене), а также поступлений от налога на добычу нефти, газа и экспортных пошлин на нефть.