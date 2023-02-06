США могут повысить пошлины на российский алюминий к годовщине спецоперации

США планируют ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий, предупреждают неназванные источники Bloomberg. Вашингтон готовится к новым ограничительным мерам, приуроченным к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Будет ли принимать аналогичные действия Евросоюз, пока не известно.

Источники Bloomberg сообщили, что власти Соединенных Штатов собираются ввести 200-процентные пошлины на российский алюминий. По их данным, о соответствующем решении Вашингтон объявит уже на этой неделе. Меры принимаются «в связи с приближением годовщины» начала военной операции России на Украине.

Собеседники агентства отмечают, что президент Джо Байден еще не дал официального разрешения ввести пошлины: в администрации опасаются сопутствующего ущерба для промышленности США, в том числе для аэрокосмической и автомобильной сфер.

«Меры принимаются в рамках усилий США и Европейского союза, направленных на то, чтобы приуменьшить роль России как мирового производителя сырьевых товаров.

ЕС запретил импорт российской нефти и газа в попытке сократить свою зависимость от Москвы. Однако влияние этого шага было смягчено перекройкой карты мировой торговли нефтью, при которой большая часть поставок сырой нефти теперь идет в Китай и Индию по более низким ценам», — говорится в материале.

Информации о том, что ЕС тоже может повысить пошлины на алюминий, пока не поступало.

Экспорт в США

Россия остается крупнейшим в мире производителем алюминия после Китая и важным импортером для американского рынка, диапазон сфер компаний-покупателей огромен — от строительства до автомобилестроения. Поставляемый из России металл составляет около 10% от общего объема американского импорта. Если пошлины введут, импорт будет фактически прекращен, отмечает Bloomberg.

Импорт российского алюминия в США упал почти до нуля в октябре прошлого года, но уже в ноябре объемы поставок выросли до 11,6 тысячи тонн, а в декабре — почти до 11 тысяч тонн.

В январе текущего года из России в США импортировано 9,7 тысячи тонн.

Цены на алюминий упали примерно на 15% в прошлом году на фоне опасений по поводу замедления мировой экономики и ограничений в Китае, связанных с пандемией.

6 февраля на новостях о возможном введении пошлин акции «РУСАЛа» потеряли почти 2% и опустились ниже 42 рублей за бумагу.

Ограничения Запада

С декабря 2022 года страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия), Евросоюз и Австралия ограничили цены на покупку российской нефти на уровне $60 за баррель. Кроме того, тогда же было введено европейское эмбарго на морские поставки нефти из России. А с 5 февраля действует аналогичное эмбарго и на российские нефтепродукты, в частности установлены два уровня цен: в $45 за баррель на топочный мазут и нафту, в $100 за баррель — на дизель и керосин.

В январе американские СМИ сообщили, что Вашингтон боится ужесточать предельную стоимость российской нефти из опасений вызвать дефицит сырья. Литва, Латвия, Эстония и Польша, наоборот, активно выступают за более радикальное снижение потолка до $30 за баррель (его можно пересматривать раз в два месяца).

Накануне к ценовым ограничениям присоединилась Япония. Ограничения цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты устанавливаются в размере $100 и $45 за баррель в зависимости от их категории.