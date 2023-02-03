Покрыть недополученные доходы. Минфин продаст еще больше юаней

С 7 февраля Минфин будет ежедневно продавать китайские юани на сумму 8,9 млрд рублей. Таким образом, объем продажи китайской валюты вырастет почти в три раза, что связано с сокращением нефтегазовых доходов российского бюджета. Эксперты уверены, что на курсы рубля и юаня валютные операции существенно не повлияют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минфин России почти втрое увеличил продажи юаней по бюджетному правилу — на период с 7 февраля по 6 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Банк России возобновил продажу на внутреннем рынке иностранной валюты из Фонда национального благосостояния с 13 января, причем теперь продают только юани (до этого торги не проводились в течение десяти месяцев). Операции проходят на Мосбирже.

Чтобы не оказывать серьезного влияния на курс, было принято решение продавать юани порциями каждый торговый день (на 3,2 млрд рублей). Минфин уточнял, что средства пойдут в бюджет на компенсацию недополученных из-за санкций доходов.

В январе размер недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозировался на уровне в 54,5 млрд рублей.

Объем средств, сейчас направляемых на продажу иностранной валюты, составит 160,2 млрд рублей (еще 52,1 млрд рублей недостачи за январь «в связи с поступлением экспортной пошлины на газ в меньшем объеме» и прогнозируемые 108 млрд рублей недополученных нефтегазовых доходов за февраль).

«Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.

В январе в бюджет поступило всего 425,5 млрд рублей нефтегазовых доходов, что меньше показателей января 2021-го и января 2022-го. В бюджете на текущий год заложена стоимость российской нефти Urals в $70 за баррель. Если реальная цена окажется вдвое ниже, выпадающие доходы бюджета могут достигнуть 250 млрд рублей в месяц. По итогам января официальная средняя цена Urals составила $49,5 за баррель.

Влияние на курсы

Президент Ассоциации специалистов финансового рынка «ACI Россия» Евгений Егоров уверен, что увеличение продаж юаней не окажет существенного влияния на курс рубля. «Влияние ограничено в связи с небольшим объемом операций относительно всего рынка валюты — и биржевого, и внебиржевого. Объем операций, способный значимо повлиять на курс, раза в три больше, на мой взгляд», — заявил он РБК.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова полагает, что на курс могли бы повлиять операции на сумму от $6 млрд, это уже значимый объем для рынка. С ней согласен и главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. По его мнению, такие операции способны остановить падение российской валюты, но не укрепить ее. «Сейчас на рубль больше влияет усиление движения капитала: выплата дивидендов, продажа ОФЗ нерезидентами, вывод средств населением», — отмечает он.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева указывает, что незаметно и влияние валютных операций на курс юаня. «Может ли быть такое, что посчитанный через кросс-курс с российской биржи курс юаня к доллару будет отличаться от мирового? Или курс юаня к евро? В этом заключается вопрос», — говорит она, подчеркивая, что на практике этого практически не происходит. «Бывают моменты, когда курсы немножко отличаются, но отличия обычно несущественные», — говорит Юдаева.

3 февраля юань отступил от трехнедельного максимума против доллара США и снизился на фоне укрепления американской валюты. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 6,74. Народный банк КНР 2 февраля установил срединный курс на уровне 6,738 против 6,713.