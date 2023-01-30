Правительство разъяснило, как исполнять указ Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть

Российский кабмин опубликовал постановление, в котором объясняет схему работы ответных мер на потолок нефтяных цен. Если просто: Минэнерго и Минфин должны к марту разработать механизм отслеживания контрактов на экспорт сырья. Если в договорах найдут какие-то признаки лимита цен на нефть — ее попросту запретят вывозить из России, пока нарушение не будет устранено.

В правительстве разъяснили, как именно ведомствам и компаниям исполнять указ президента Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующее постановление за подписью премьера Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.

Один из главных пунктов — порядок мониторинга цен на нефть, которую российские компании отправляют на экспорт. Его должны разработать и представить Минэнерго и Минфин до 1 марта.

Предполагается, что в контрактах на поставку нефти не должно быть пунктов о «применении механизма фиксации предельной цены, а именно положений, предусматривающих определение цены в соответствии с актами недружественных государств».

Проще говоря, министерства должны создать механизм отслеживания экспортных контрактов, чтобы в них не фигурировал потолок цен на нефть. Если же в договорах на поставку нефти найдутся подобные пункты, то система мониторинга должна в течение пяти дней проинформировать таможенные органы и Минэнерго.

После этого дается месяц на устранение нарушений, о чем также необходимо сообщить ФТС. Если же таможенники при декларировании нефти обнаружат в договорах на ее поставку признаки потолка цен, введенного странами Запада в декабре 2022 года, они обязаны запретить вывоз сырья вплоть до того момента, пока нарушение не будет устранено.

Чтобы не допустить экспорт нефти, к которой применен ценовой лимит, таможенные органы должны известить РЖД и компанию «Транснефть», осуществляющие транспортировку, чтобы сырье не ушло в страны ЕАЭС, откуда оно может быть направлено конечному получателю.

При этом в постановлении правительства есть пункт, позволяющий обходить запрет на вывоз нефти по контрактам с потолком цен. Экспорт подобной продукции возможен при наличии специального решения президента России.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года. Причем под его действие попадают некоторые группы товаров (в том числе нефть), если они были помещены под таможенные процедуры до 1 февраля.

Ограничение цен на покупку российской нефти действует с 5 декабря прошлого года. Лимит был установлен на уровне $60 за баррель. Его поддержали страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия), Евросоюз и Австралия. С этой же даты действует европейское эмбарго на морские поставки нефти из России. С 5 февраля должно вступить в силу аналогичное эмбарго и на российские нефтепродукты. Таким образом они рассчитывают урезать доходы российского бюджета от торговли сырьем и топливом.

Предполагается, что потолок цен будет пересматриваться каждые два месяца — в зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке. В январе американские СМИ сообщали, что Вашингтон не хочет ужесточать предельную стоимость российской нефти из опасений вызвать дефицит сырья. При этом часть европейских стран — Литва, Латвия, Эстония и Польша — выступают за более радикальное снижение максимально дозволенной цены: в районе $30 за баррель.

Еще до введения потолка цен в Кремле заявляли, что не будут работать на нерыночных условиях и поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен на нее. При этом неважно, на каком рыночном уровне торгуется российское сырье — выше или ниже лимита.

В конце декабря 2022-го президент Владимир Путин своим указом запретил экспорт нефти по контрактам, содержащим пункты с прямой или косвенной фиксацией предельной цены.

В январе Путин поручил разработать новый механизм определения уровня цены российской нефти, «применяемый в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений».

Спотовая цена нефти марки Urals, на которую приходится основной объем российского экспорта, к концу прошлой торговой недели составила $58,47 за баррель. При этом вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что сейчас ключевой проблемой являются не цены на нефть, а большие скидки, которые вынуждены делать российские компании иностранным покупателям. Дисконт обусловлен многократным подорожанием фрахта нефтеналивных судов и проблемами с их страхованием. При этом Новак выразил надежду, что скидки будут носить временный характер.