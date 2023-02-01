«Мы этого не допустим». В Росавиации рассказали, как помешали Западу уничтожить авиаотрасль

В интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные санкции, включающие запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрытие европейского рынка для российских авиаперевозчиков, имеют цель уничтожить авиацию в России. По его словам, отрасль удалось сохранить, и более того — страны, которые ввели санкции против России, остаются в контакте с Москвой, пусть и не в таком открытом, как раньше. Как Россию пытались лишить выхода в небо — в материале «Газеты.Ru».

По словам Нерадько, цель санкций против российской авиаотрасли прямо озвучил один из европейских чиновников. Однако, по его словам, уничтожить отрасль не получилось.

«Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал», — заявил он.

Тем не менее, отметил Нерадько, руководители отрасли смогли найти рычаги, позволившие сохранить российскую авиацию.

«По одной простой причине — <...> приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям. Санкций много, они направлены на уничтожение авиации в России. Но мы этого допустить не можем и не дадим», — подчеркнул глава агентства.

Справиться c западными ограничениями удалось благодаря тому, что авиация — сложная система, в которой деньги имеют не последнее значение, отметил он.

«Авиация — это глобальная система экономических взаимоотношений. Прекратить международное сотрудничество из-за решения ряда государств, которые ввели санкции против отечественной гражданской авиации, невозможно», — заявил Нерадько.

Он также отметил, что Россия не прекратила контакты с авиационными властями дружественных стран и международными организациями. И более того — ведутся «неофициальные контакты» с властями государств, которые ввели санкции, однако «не такие публичные, как раньше». Деталей Нерадько не уточнил.

Тем не менее, Нерадько назвал ближайших российских партнеров — это те перевозчики, которые не прекратили сообщение с Россией. «Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается. Например, со 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в Домодедово», — сообщил он.

Санкции против авиации

25 марта 2022 года с заявлением о целях авиасанкций против РФ выступил глава гендиректората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.

«Это должно отбросить российскую гражданскую авиацию на 30 лет назад. Это ключевая задача санкций — уничтожить российскую гражданскую авиацию», — заявил чиновник.

Он также поддержал Великобританию и другие западные страны, которые присоединились к ограничениям против России, и напротив — раскритиковал азиатские страны, которые продолжили авиасообщение с РФ.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине США и большинство европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Исключением стала Сербия, с которой у России сохранилось прямое авиасообщение. Крупнейшими пересадочными хабами для авиасообщения между РФ и Европой стала Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Также Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Также запрещается оказывать любые страховые или перестраховочные услуги в отношении европейских самолетов в России, а также услуги по ремонту, модификации, устранению дефектов в отношении европейских самолетов.

Шаги Москвы

Москва ввела зеркальные ограничения для авиакомпаний Австрии, Албании, Ангильи (заморское владение Великобритании), Бельгии, Болгарии, Британских Виргинских островов, Великобритании, Венгрии, ФРГ, Гибралтара (также Великобритания), Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Ближневосточные и китайские авиаперевозчики продолжают летать через Россию.

Для минимизации последствия санкций, президент РФ Владимир Путин разрешил, в частности, регистрировать права на иностранные воздушные суда в России. Также правительство разрешило обслуживать самолеты с использованием неоригинальных запчастей. Также было выделено более 172 млрд руб. на поддержку гражданской авиации. За 2022 год суммарно удалось перевести почти 100 млн пассажиров, в 2022 году число пассажиров составило 111 млн.

Кроме того, в связи с запретом на поставку иностранных самолетов и комплектующих к ним активизировались российские авиапредприятия. В частности, к 2025 году в серию должен выйти среднемагистральный МС-21. Также изучаются перспективы серийного производства Ту-204 и Ил-96, продолжается производство Sukhoi Superjet 100.

Накануне в «Аэрофлоте» сообщили, что к 2030 году парк перевозчика будет на 70% состоять из российских самолетов.

Сибирская такса

В середине января Холовей предложил российским властям отказаться от денег — отменить «сибирские роялти» — взимание платы с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью.

«Если однажды у нас будет возможность увидеть открытое российское воздушное пространство, кое-что должно исчезнуть: роялти за полеты над Сибирью»,

— заявил Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

«Транссибирские роялти» были введены еще в советское время. Изначально планировалось, что эти деньги должны идти на развитие авиационной отрасли. Выплаты взимаются с зарубежных авиакомпаний за беспосадочные полеты над Сибирью из Европы в Азию и обратно. В 2019 году, например, Россия получила $1,7 млрд в виде сборов за пролет через свое воздушное пространство. В 2020 году Россия недополучила как минимум $250 млн роялти в связи с ковидными ограничениями, писали «Ведомости».

В 1990-х годах ряд западных авиакомпаний по линии ЕС стали озвучивать идею лишить Россию этого источника дохода. В 2005 году ЕС выступил за отмену роялти, мотивируя это тем, что практика нарушает законодательство и лишает европейских перевозчиков важных преимуществ. В 2011 году в рамках переговоров о вступлении России в ВТО был подписан меморандум об отмене роялти с 2014 года, однако он не вступил в силу.