«С 2025-го начнем поставлять». Когда россияне увидят новый отечественный авиалайнер

Отечественный самолет МС-21, который должен конкурировать с Boeing 737 и Airbus A320, начнут серийно производить в 2025 году, сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Сроки сдвинулись после введения новых антироссийских санкций — пришлось полностью отказываться от иностранных компонентов и внедрять собственный двигатель ПД-14. Сейчас Росавиация уже сертифицировала его для МС-21. В декабре на этом лайнере Дед Мороз и Снегурочка посетили несколько регионов.

Российский среднемагистральный авиалайнер МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнут серийно производить в 2025 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», — рассказал министр.

Накануне, 29 декабря, Мантуров рассказал, что Росавиация сертифицировала двигатель и крыло для МС-21.

«Каждый этап расширения сертификата типа, — он дает возможности применения самолета, имею в виду: там российское крыло, российский двигатель, продление ресурсов на каждый агрегат. То есть к моменту выхода уже на магистрали самолет должен получить максимально расширенный сертификат, имею в виду уже беспрепятственные возможности и в обслуживании, и в эксплуатации», — сообщил вице-премьер в интервью РБК.

По словам министра, работа над собственным крылом и двигателем для МС-21 шла очень интенсивно. Мантуров отметил, что к процессу создания крыла подключились специалисты «Росатома» в Елабуге. Благодаря общим усилиям российским инженерам удалось импортозаместить оборудование для производства этого элемента самолета.

«Наш Новочеркасский политехнический институт обеспечивал и разработку, и в партнерстве с другими индустриальными коллегами, и производство этого востребованного оборудования», — пояснил Мантуров.

Позже в Росавиации подтвердили, что выдали корпорации «Иркут», входящей в «Ростех», одобрение главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композитных материалов отечественного производства.

Кроме того, 28 декабря самолет сертицифицировали для эксплуатации при низких отрицательных температурах.

В конце декабря 2022 года «Иркут» вместе с авиакомпанией «Россия» организовали визиты Деда Мороза и Снегурочки на новом лайнере МС-21 в несколько регионов страны, в частности, они прилетали в Калининград и Нижний Новгород. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что не имеющий сухопутной границы с основной частью России регион больше остальных ждет скорейшего ввода в эксплуатацию МС-21.

Разработкой российского среднемагистрального самолета МС-21 занимается корпорация «Иркут» с 2008 года. Лайнер вмещает от 163 до 211 пассажиров и является глубокой модернизацией Як-42, он должен занять ту же коммерческую нишу, что и Boeing 737 MAX и Airbus A320neo. Отличительной особенностью МС-21 является широкий для такого класса самолетов фюзеляж — 4,06 метра. Это позволяет ему обеспечивать комфорт, сравнимый с широкофюзеляжными лайнерами последних поколений.

Изначально запуск серийного производства МС-21 планировался на 2017 год, на рынок он должен был поступить в 2020-м. Однако в мае 2017 года самолет совершил только первый полет. Сроки сдвинулись: летная сертификационная программа должна была быть завершена в декабре 2021-го. Первый длительный полет из Иркутска до Москвы МС-21 совершил в октябре 2022-го.

Сейчас изготовлены три экземпляра МС-21. В марте 2022 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что из-за санкций, введенных западными странами после начала спецоперации на Украине, планы по серийному выпуску лайнера отодвинутся на один-два года. Кроме двигателя российским инженерам предстоит заместить в самолете около 80 агрегатов и систем.