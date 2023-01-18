«Напоминает 1990-е». На Западе сравнили экономику России с ЮАР

Западные санкции не обрушили экономику России, однако дали шанс бизнесу замещать бренды и товары, которые ушли из страны, пишет Bloomberg со ссылкой на собственную аналитику и опрошенных бизнесменов. В агентстве сравнили нынешнее состояние экономики с 1990-ми годами, когда распад СССР «оставил зияющие дыры» в цепочках поставок, заставляя предпринимателей и потребителей творчески подходить к их «заполнению». Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что задачей санкций ЕС является погрузить российскую экономику в рецессию на десятилетия и лишить промышленность критически важных технологий.

Российский бизнес «творчески» подошел к решению проблем, связанных с уходом ряда иностранных компаний из страны после начала спецоперации ВС РФ на Украине и введения западных санкций. Агентство Bloomberg сравнивает нынешнее состояние российской экономики с периодом после распада Советского Союза или с ЮАР времен апартеида.

«И все же это больше напоминает 1990-е годы, когда крах коммунизма оставил зияющие дыры в цепочках поставок, вынудив потребителей и предпринимателей творчески подходить к их заполнению»,

— пишет агентство.

Там приводят в пример российских предпринимателей, которые с уходом западных компаний начали регистрировать похожие товарные знаки и имена.

«Владельцы франшиз справляются с уходом транснациональных корпораций, продавая продукты с похожей упаковкой и логотипами, но немного другими названиями. Пончики Krispy Kreme теперь называются Krunchy Dream, Starbucks — Stars Coffee, а Pizza Hut — теперь Pizza N», — говорится в материале Bloomberg.

Также отмечается, что Россия справляется с нарушением цепочек поставок из-за санкций не только с помощью параллельного импорта, но и за счет предприимчивости малого бизнеса и частных предложений на интернет-площадках.

«На Avito, российском аналоге Craigslist, полно людей, предлагающих импортировать одежду иностранных брендов из-за рубежа: поищите Gucci, и вы получите 173 000 объявлений. Появились новые цепочки поставок для доставки айфонов и других западных технических устройств через бывшие советские республики», — отметили авторы публикации.

Молодой бизнес

Также агентство поговорило с несколькими молодыми российскими предпринимателями, которые рассказали о собственном опыте ведения бизнеса в условиях санкций.

Там приводят историю двух сестер Виктории и Юлии, которые не могли найти неопреновый жилет для вейкбординга и решили выйти на китайского производителя. Так, передает Bloomberg, сестры связались с фабрикой в китайской провинции Гуандун, которое производит спортивное снаряжение, и отправили им запрос. Менее чем через два месяца им отправили партию из 20 жилетов, и как только они выберут наиболее подходящие, планируют их заказывать партиями по 100 штук и далее продавать в Москве.

«Мы думаем, что спрос будет огромным, а конкуренции на данный момент нет», — рассказала Виктория в ходе телефонного разговора с агентством.

Другой российский предприниматель, имя которого не называется, открыл в Дубае компанию, имеющую лицензию на импорт золота.

«Российские компании покупают слитки и отправляют их ему, а он продает их производителям ювелирных изделий в ОАЭ», — говорится в статье.

Полученную прибыль, по данным агентства, он использует для ведения второго бизнеса – «прикарманив 40% прибыли он использует для покупки автозапчастей или чего-то еще, что необходимо, которые затем перевозятся в Россию».

Несмотря на успехи российского бизнеса и параллельного импорта Bloomberg отмечает, что санкции все равно оказывают негативное влияние на экономику РФ. Аналитики сравнивают нынешнюю ситуацию в РФ с ЮАР в период с 1960-х по 1990-е годы, когда та столкнулась с санкциями из-за апартеида. Bloomberg считает, что российская экономика продолжит замедляться, «поскольку барьеры для торговли и потоков капитала душат конкуренцию и повышают неэффективность». Авторы материала считают, что в прошлом году российская экономика сократилась на 2,7%, а в 2023 году она снизится еще на 2,5%.

«Самые строгие санкции»

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ВЭФ в Давосе заявила, что санкции ЕС ослабят российскую промышленность за счет лишения современных технологий и ввергнут ее в рецессию на десятки лет.

«Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность лишится современных и важных технологий», — сказала она.

В то же время президент России Владимир Путин объявил, что по итогам 2022 года дефицит бюджета составил 3,3 трлн рублей или 2,3% ВВП, однако отметил, что такой показатель является одним из лучших в странах G20.

Также он сообщил, что динамика российской экономики в прошлом году дала лучшие показатели, вопреки прогнозам. По его словам, ВВП за 11 месяцев 2022 года снизился на 2,1%, когда как «предрекали» 20%.

Кроме того, заметил он, западные санкции против РФ не только не оказали прогнозируемого эффекта, но и вызвали существенный рост мировых цен, в том числе на газ, который обеспечил российским компаниям «хорошую прибыль», которая затем оказалась в федеральном бюджете.

С конца февраля 2022 года ЕС ввел девять пакетов санкций против России, которые затронули финсектор и фондовый рынок, экспорт и импорт, международные резервы Банка России, и ограничили возможности для туристов и авиаперевозок с европейскими странами. Также против российских физических и юридический лиц были введены персональные санкции. Европейские власти утверждали, что целью ограничений является снижение способности российского правительства «финансировать агрессию против Украины», однако отмечали, что стараются при подготовке санкций «минимизировать негативные последствия для российского населения».

Десятый, юбилейный пакет ограничений находится в разработке, он должен выйти 24 февраля, писал Reuters. Он может включать в себя ограничения против российского ядерного сектора, отключение большинства банков от системы SWIFT.