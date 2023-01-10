Чуть меньше, чем в пандемию. Дефицит бюджета России составил 3,35 трлн рублей

Россия закончила 2022 год с дефицитом бюджета в 3,35 трлн рублей. Больше в истории страны дефицит был только в 2020 году, когда коронавирусные ограничения всерьез ухудшили экономическую ситуацию, — 4,1 трлн руб. Премьер Михаил Мишустин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами в ушедшем году «неукоснительно выполнялись». Бюджет на 2023 год также планируется дефицитным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Расходы федерального бюджета РФ в прошлом году составили свыше 31 трлн руб., а доходы — почти 28 трлн руб., сообщил на правительственном заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

«Завершился год, и уже можно подвести предварительные итоги исполнения федерального бюджета за прошедший период. Решение масштабных задач в это время потребовало серьезных расходов, свыше 31 трлн рублей. Вместе с тем доходы составили почти 28 трлн», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мишустина, «все социальные обязательства перед гражданами неукоснительно выполнялись» и «в целом показатели неплохие».

Для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия, «четкая исполнительская дисциплина министерств и ведомств» при реализации государственных программ и других мероприятий необходима и в дальнейшем, подчеркнул политик.

«Коллеги, уже сегодня вы должны лично заниматься контрактацией. Пожалуйста, посмотрите по всем объемам, по лимитам бюджетных обязательств ситуацию на 2023 год и понимайте плановость этой работы», — распорядился премьер.

Дефицит бюджета

Министр финансов Антон Силуанов, выступавший следом, уточнил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2022-го составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП. Большее значение было зафиксировано только в пандемийном 2020 году — 4,1 трлн руб.

«В прошлом году мы перевыполнили план по доходам, общий объем составил почти 28 трлн руб., что на 2,8 трлн руб. выше, чем планировали. Это было достигнуто как за счет нефтегазовых доходов благодаря более высокой конъюнктуре цен на энергоносители, так и за счет роста ненефтегазовых доходов, в том числе роста НДС в результате увеличения спроса в определенные периоды прошлого года», — сообщил он.

При этом без учета расхода средств, выделенных на компенсацию государственным внебюджетным фондам в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, дефицит составил 1,8% ВВП, резюмировал министр.

Декабрьские траты

Как отмечает РБК, проанализировавший данные с единого портала бюджетной системы, пятая часть расходов бюджета-2022 пришлась на декабрь. Как объяснял Силуанов ранее, на 2022 год пришлось перенести расходы, которые возникли в ходе рассмотрения в Госдуме бюджета на 2023 год.

За последний месяц года было потрачено примерно 6,9 трлн руб. Это почти четверть годовых расходов (22%). Дефицит в декабре составил 3,9 трлн руб.

Планы на 2023-й

В следующем году бюджет страны также планируется дефицитным. 17% общих расходов пойдет на оборону — почти 5 трлн руб. Доля расходов на безопасность и правоохранительную деятельность составит 15% (в денежном выражении — 4,4 трлн руб.). На проведение социальной политики планируется потратить 7,3 трлн руб.

Агентство Bloomberg ранее также сообщало о рисках недополучения нефтяных доходов бюджета из-за низкой цены продажи российской нефти и больших скидок для импортеров из Индии и Китая. Так, сейчас топливо уходит из портов по $38 за баррель, что вдвое дешевле международного эталона Brent.