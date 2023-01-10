Bloomberg: российская нефть продается по $38 за баррель

При «крошечном круге покупателей» российская нефть марки Urals продается в два раза дешевле Brent7 — по $38 за баррель, что значительно ниже потолка, установленного Евросоюзом, пишет Bloomberg. По мнению журналистов издания, ограничения сделали Россию более зависимой от Китая и Индии.

Дешевая Urals

После вступления в силу потолка цен на нефть из России ведущая марка Urals в порту Приморска на Балтийском море в пятницу продавалась по $37,80 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus Media.

По данным издания, это в два раза ниже мировых цен и «намного ниже» введенного предельного уровня, установленного странами ЕС и G7. В тот же день мировой эталон Brent продавался по $78,57 за баррель.

«Трудно сказать, как Россия может отреагировать на такие низкие уровни. С одной стороны, ей нужны все доходы, которые она может получить, для финансирования войны на Украине. Но слишком резкое снижение может побудить Москву отреагировать сокращением добычи, чего она не исключала в прошлом», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что 5 декабря 2022 года Евросоюз практически прекратил импорт сырой нефти из РФ по морю, чем «уничтожил» «исторически главный экспортный рынок России».

По мнению журналистов, «ключевым фактором» снижения стоимости российской нефти стала именно «потеря европейского рынка», так как она «поставила Россию во власть небольшого круга крупных покупателей, в первую очередь Китая и Индии».

«А поскольку танкерам приходится преодолевать тысячи миль, чтобы доставить грузы из западных российских портов этим покупателям, стоимость фрахта резко возросла. Это вынудило снизить цены на баррели, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока», — пояснили авторы статьи.

При этом данные Argus показали, что российская нефть марки ESPO, названная в честь трубопровода из Восточной Сибири, «продолжает торговаться немного выше предела». По мнению журналистов, это связано с тем, что «расстояния, на которые приходится доставлять ее покупателям, намного меньше, что, вероятно, облегчает поиск танкеров, готовых отправить ее ближайшим покупателям».

Потолок цен на нефть из РФ

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на нефть из России с 5 декабря. Вскоре к ним присоединилась Норвегия. Предельный уровень стоимости государства согласовали на уровне $60 за баррель.

Страны также договорились каждые два месяца корректировать предельную стоимость российской нефти так, чтобы она была минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals. Первая корректировка должна состояться в этом месяце.

Ограничения затронули только поставки нефти по морю, они не распространились на трубопроводные транспортировки. Кроме того, Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии и Хорватии позволили по-прежнему покупать российскую нефть дороже.

Россия в ответ запретила продажу сырья всем, кто предусматривает такой лимит в контрактах.

Снижение объемов поставок нефти

Накануне Bloomberg сообщил, что российские «совокупные поставки в Китай, Индию и Турцию достигли минимума с октября».

Авторы статьи отметили, что, хотя экспорт российской нефти на прошлой неделе «немного вырос», этого «недостаточно», чтобы предотвратить «тенденцию к снижению поставок».

«В среднем за четыре недели общий морской поток к 6 января снизился более чем на 500 000 баррелей в день с уровня плато около 3 миллионов во второй половине прошлого года, опустившись ниже 2,5 миллионов впервые с тех пор, как Bloomberg начал собирать данные в начале 2022 года», — говорится в материале.

При этом журналисты считают, что этот показатель «почти наверняка вырастет на следующей неделе», так как спад, скорее всего, был связан с погодой. Однако Китай, Индия и Турция стали «единственными значительными покупателями вытесненных российских поставок». Но объем поставок в эти государства «упал четвертый раз подряд за четыре недели к 6 января» — до 2,31 млн баррелей в день.

«Поскольку большинство судов еще не указали пункты назначения, которые, вероятно, окажутся в Индии или Китае, падение потоков в Турцию было особенно драматичным. Импорт из России, который в сентябре вырос почти до 400 000 баррелей в день, за последние четыре недели упал всего до 21 000 баррелей в день, показывают данные отслеживания судов <...> Это даже ниже, чем было до того, как московские войска вторглись на Украину в феврале прошлого года», — отметили авторы материала.

Кроме того, говорится в статье, введенный Евросоюзом запрет на импорт нефти из РФ привел к «гораздо более длительным рейсам для доставки грузов». На данный момент «путешествие из портов Балтии в Индию занимает в среднем 31 день, по сравнению с семью днями от тех же терминалов до Роттердама и примерно вдвое меньше до Польши». Это привело к сокращению флота судов, владельцы которых «готовы перевозить российские грузы», считают журналисты.