Фондовые индексы Европы снизились до многомесячных минимумов

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Рынки акций крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали существенное снижение 29 сентября. Это произошло из-за опасения трейдеров касательно возможного ухудшения состояния мировой экономики и ужесточения денежно-кредитной политики рядом крупных мировых Центробанков, следует из данных торгов.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов упал на 1,67% и составил 382,89 пункта. Это — самый низкий уровень за последние два года. Не лучше обстоят дела и на фондовых рынках отдельных европейских стран. Так, британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 1,8% до минимума за год, а германский DAX — на 1,7%, итальянский FTSE MIB упал на 2,4% до минимума за почти два года.

Трейдеры опасаются риска замедления темпов экономического роста в регионе. Так, крупнейшая экономика Европы — Германия — может столкнуться с рецессией уже в 2023 году из-за резкого роста цен на энергоносители. Предполагается, что ВВП Германии увеличится на 1,4% в 2022 году, снизится на 0,4% в 2023 году и вырастет на 1,9% в 2024 году.

29 сентября глава Всемирного банка Дэвид Малпасс предположил, что рост европейской экономики может замедлиться в ближайшие месяцы из-за относительного слабого курса евро к ведущим мировым валютам. Еще одной причиной замедления уровня производства может стать высокий уровень инфляции в Евросоюзе.

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