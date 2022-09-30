Аналитик Антонов назвал причину падения курса рубля к концу 2022 года

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов считает падение курса рубля к концу года возможным. Причиной этому он называет антироссийские санкции, пишет «Прайм».

«На фоне геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные», — высказал свое видение ситуации финансовый аналитик.

На протяжении 2022 года объемы торгов по всем ключевым валютным парам снижались, и только резкое повышение ставок ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии может исправить ситуацию, считает Антонов.

Ранее сообщалось, что уже в октябре валюта еврозоны может стоить как минимум 65 руб. или даже выше. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. В начале недели европейская валюта на Мосбирже стоила почти $1 или 60,1 руб. На торгах в пятницу евро упал до 20-летнего минимума — на 3%, до $0,97. К рублю он опустился на 5,7% и достиг минимума с 19 августа — 56,7 руб.