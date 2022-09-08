Новые правила ЦБ: Банкам разрешили выдавать наличные с валютных счетов по собственному курсу

Центробанк продлил запрет на комиссии при выдаче валюты со счетов и вкладов физлиц, а также запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро. Кроме того, регулятор разрешил кредитным организациям выдавать клиентам наличные с валютных счетов в рублях по курсу банка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Банк России продлил запрет на взимание комиссии за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц еще на полгода — до 9 марта 2023-го.

«Совет директоров Банка России продлил до 9 марта 2023 г. запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов», — говорится также в сообщении на сайте регулятора.

Также до 9 марта будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

ЦБ запретил банкам взимать комиссию с физлиц при выдаче иностранной валюты с их счетов 11 марта. Также банки обязали вернуть клиентам-физлицам ту комиссию, которую они получили при выдаче наличных с 9 марта.

По курсу банка

Центробанк также разрешил банкам выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка. Сейчас же выдаваемая банками сумма не может быть меньше, чем рассчитанная по официальному курсу ЦБ.

«При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты», — отмечает регулятор.

Ограничение, согласно которому россияне могут снять с валютных вкладов, открытых до 9 марта, не более $10 тыс. (или эквивалент в евро), остается в силе. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.

Также до 9 марта следующего года Центробанк продлил запрет на покупку гражданами на территории России иностранной валюты. Кредитные организации имеют право продавать только евро и американское доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Валютные обязательства в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий попавшим под санкции банкам выполнять валютные обязательства в рублях.

«Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых [иностранными государствами введены санкции], и клиентами, являющимися юридическими лицами, признаются исполнением надлежащим образом, если [они] исполнены в рублях в сумме, эквивалентно стоимости обязательств в иностранной валюте», — говорится в документе.

Ненадежные валюты и инфляция

Президент Владимир Путин, выступая накануне на Восточном экономическом форуме, заявил, что «доверие к доллару, евро и фунту стерлингов» утрачено. Сами валюты он назвал «ненадежными» и «скомпрометировавшими себя». Поэтому «Газпром» с китайскими партнерами решили перейти на рубль и юань в пропорции «пятьдесят на пятьдесят» при оплате поставок газа, подчеркнул политик.

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута глобальная инфляция: она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках <...> По итогам июля инфляция в США составила 8,5 процента. У нас она сейчас где-то 14 с небольшим. Но тенденция (в России — «Газета.Ru»), в отличие от западных экономик, на снижение <...> Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12 процентов <…> А что происходит у наших соседей? В Германии — 7,9 сегодня, в Бельгии — 9,9, в Голландии — 12, в Латвии — 20,8 процента инфляция, в Литве — 21,1, в Эстонии — 25,2», — констатировал президент.