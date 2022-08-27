«Следующая зима — пиши пропало!» Президент Сербии ужаснулся биржевым ценам за газ

Европа не переживет конфликт на Украине, если он продлится еще хотя бы год. С таким утверждением выступил президент Сербии Александар Вучич, комментируя ситуацию с энергетическим кризисом. По его оценкам, ни одна европейская страна не может справиться с нынешней ситуацией при текущих ценах на газ. Белграду удалось пополнить запасы газа ранее, и этому способствовали поставки из РФ. В противном случае Сербия уже стала бы банкротом, добавил он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сербия закупает российский газ по «фантастической» цене — об этом в субботу, 27 августа, рассказал лидер республики Александар Вучич:

«Мы тратим 3,2 млрд кубометров газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех наших нужд, мы платим €800 млн, фантастическая цена! А за дополнительные 1,2 млрд куб. м газа мы бы заплатили €4,8 млрд, если бы покупали по текущим ценам.

К счастью, нам удалось закупить газ до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом», — отметил сербский президент в обращении к нации.

Вучич ранее спрогнозировал, что биржевая цена на газ предстоящей зимой может достичь $6 тыс. за одну тысячу кубометров. В мае он сообщал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным по «основным параметрам» газового контракта. Ожидается, что контракт будет подписан на трехлетний срок, а стоимость «голубого топлива» будет рассчитана по нефтяной формуле и составит от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м.

По оценкам президента Сербии, цена за 2,2 млрд куб. м газа является лучшей в Европе. Однако, остался открытым вопрос о покупке еще около 800 млн кубометров газа, передает ТАСС. Вучич также информировал, что достиг соглашения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о хранении сербского газа в венгерских хранилищах — Будапешт, по его словам, разрешил разместить от 300 млн до 500 млн куб. м газа.

«Этот год еще как-нибудь переживем, следующий — пиши пропало!»

Комментируя ситуацию с энергетическим кризисом, Вучич предположил, что Европа якобы не переживет конфликт на Украине, если российская спецоперация продлится еще хотя бы один год:

«Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас.

Этот год еще как-нибудь... Следующий год, следующую зиму — пиши пропало! Извините, что говорю вам правду, которую не скажут другие, но, господи помилуй, цена за газ в августе — $4 тыс.!» — констатировал сербский лидер.

Режим необъявленного ЧП

Как говорил ранее Вучич, Европа столкнется с катаклизмом и отключениями электричества в связи с мировым энергетическим кризисом. По его прогнозам, ни одна европейская страна не может выдержать нынешний энергокризис при текущих ценах на газ.

«Нас ожидают проблемы этой зимой, верней, уже этой осенью из-за конфликта на Украине, из-за того, что уже и описать невозможно.

Уже сегодня, покупая газ, вы не можете купить дешевле, чем за $4 тыс. Если цена на рынке $3,3 тыс., то это $4-4,1 тыс. со всеми торговцами, посредниками и транспортными расходами. В Европе нет страны, которая могла бы это выдержать», — цитирует Вучича агентство Tanjung.

Говоря о положении в Сербии, он заявлял, что в ближайшие 8 месяцев республика будет находиться «в режиме необъявленного ЧП». Из-за жары прекратилась выработка электроэнергии на ГЭС, а цена на энергоносители растет. Сложившуюся в стране ситуацию Вучич назвал самой тяжелой за 10 лет. По его словам, Белграду все труднее справляться с ней, поскольку российский газ покрывает только 62% потребностей страны.