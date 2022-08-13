Во Франции заявили, что Европа ударила антироссийскими санкциями по самой себе

Колумнист издания Agoravox Кальман Шнур написал в своей статье, что санкции, которые Европа ввела против России, вредят ей самой.

Он обратил внимание на заявление главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра, сделанное 1 марта этого года. Тогда министр говорил, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны. Он также пообещал вести тотальную экономическую войну с РФ.

Как указал публицист, с тех пор курс рубля укрепился. При этом через неделю с начала российской спецоперации на Украине, рубль значительно ослаб к мировым валютам — если в феврале за него давали 1,2 евроцента, то в начале марта — 0,61. В июне же курс рубля вырос до 1,8 евроцента. Евро же теперь почти сравнялся с долларом.

Шнур напомнил, что российская национальная валюта укрепилась после того, как Москва решила перевести оплату за газ в рубли.

«Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!» — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика санкций не оправдала ожиданий, все привело к тому, что экономика Европы «выстрелила себе в легкие, начав задыхаться».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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