Военная операция РФ на Украине. День 144-й

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Вашингтон изменил тактику по поддержке Киева, в том числе в военной сфере. Об этом пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

«Администрация Байдена и Конгресс приняли более поэтапный подход к оказанию помощи Украине, военной или иной. Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят».

По мнению журналиста, изменение подхода связано с тем, что граждане США раздражены вовлеченностью своей страны в конфликт на Украине.

Обозреватель обратил внимание, что отправляемую Киеву военную и денежную помощь становится все сложнее отследить, при этом он подчеркнул, что власти продолжают посылать Украине деньги и вооружение. По словам Девлина, Белый дом намерен предоставить Киеву еще четыре артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS), дополнительные боеприпасы для этих систем, снаряды и другое оборудование.