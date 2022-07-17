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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 144-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 144-й день

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Сергей Бобылев/ТАСС
Из-за угроз Киева атаковать Крым Россия будет вынуждена демилитаризировать всю Украину, заявил сенатор Андрей Клишас. Он также выразил мнение, что эпоха отрицания международного права и применение силы странами НАТО закончилась с уходом «эпохи господства Запада». Тем временем в ночь на 17 июля системы ПВО запустили шесть зенитных ракет на перехват целей над Луганском. А граждане ДНР, ЛНР и Украины, если захотят получить паспорт РФ, должны сдать отпечатки пальцев. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:32

Угрозы Киева атаковать Крым вынуждают Россию демилитаризировать всю Украину, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры».

Ранее cоветник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ рассматривают Крымский мост как одну из своих первоочередных целей.

8:23

Ночью к западу от Луганска системы ПВО запустили шесть зенитных ракет на перехват целей над столицей ЛНР, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на данный момент на земле пока не обнаружены ни обломки, ни следы попаданий украинских ракет.

8:15

Вашингтон изменил тактику по поддержке Киева, в том числе в военной сфере. Об этом пишет обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин.

«Администрация Байдена и Конгресс приняли более поэтапный подход к оказанию помощи Украине, военной или иной. Миллиард здесь, еще один там и, может быть, два, если они хорошенько попросят».

По мнению журналиста, изменение подхода связано с тем, что граждане США раздражены вовлеченностью своей страны в конфликт на Украине.

Обозреватель обратил внимание, что отправляемую Киеву военную и денежную помощь становится все сложнее отследить, при этом он подчеркнул, что власти продолжают посылать Украине деньги и вооружение. По словам Девлина, Белый дом намерен предоставить Киеву еще четыре артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS), дополнительные боеприпасы для этих систем, снаряды и другое оборудование.

8:11

Российский президент Владимир Путин выдвинул Киеву ультиматум, предъявив несколько условий. Такое мнение выразил в интервью немецкому СМИ бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, передает «МК».

«Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью контролируемых Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет добивать и дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учетом их [России. — «Газета.Ru»] условий».

По словам Маломужа, что Путин предложил украинским властям два варианта — либо Россия в ближайшие полторы-две недели начнет масштабное наступление на подконтрольной Украине территории Донецкой области, либо она усилит давление на Харьков и юг страны.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля. Сегодня 144-й день.

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