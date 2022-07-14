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Бизнес

Снятие санкций: США разрешили проводить покупки российских удобрений

США разрешили транзакции с Россией, связанные с продовольствием и медициной

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Эрик Романенко/ТАСС
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло часть санкций в отношении России. Теперь разрешено проводить транзакции с Россией, связанные с поставками неорганических удобрений, семян, продуктов питания, лекарств и медоборудования. Эти предметы были исключены из списка санкций еще 24 февраля, но теперь их разрешается продавать и покупать, говорится в генеральной лицензии.

В генеральной лицензии Минфина США теперь разрешено проводить платежи, связанные с покупкой в России продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования, сообщается на сайте ведомства.

США также сняли ограничения на операции по торговле посевными материалами и отменили санкции против бывшей дочерней компании «Газпрома» Gazprom Germania GMBH и казахстанской «дочки» Альфа-банка.

Вышеуказанные товары были выведены из-под американских санкций еще 24 февраля. Санкции перестали распространяться на неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы, продукты питания, витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, воду в бутылках, живых животных и корма.

Кроме того, ограничения были отменены в отношении медицинских препаратов, медицинского оборудования и комплектующих и сопутствующего программного обеспечения. Был разрешен экспорт, импорт и реэкспорт.

В марте Минфин США снова обновил генеральную лицензию, уточнив правила ввоза российских товаров и вывоза американских товаров в Россию. Там утверждалось, что операции с указанными товарами будут запрещены, если в обработке транзакций каким-либо образом задействованы Банк России, Фонд национального благосостояния (ФНБ), Минфин РФ или любой из находящихся под санкциями российских банков.

Причины послаблений

Источники газеты «Коммерсантъ» тогда предполагали, что решение вывести удобрения из-под санкций США могли принять из-за дефицита удобрений на мировом рынке, причиной которому стали логистические проблемы. Три крупнейших контейнерных перевозчика – MSC, Maersk и CMA CGM – прекратили с 1 марта перевозить грузы из России. И хотя поставки продолжаются за счет компаний поменьше, иностранные потребители удобрений опасались дефицита.

Представители рынка сельскохозяйственных химикатов полагают, что снятие санкций США поможет вернуть привычную логистику — «киты» контейнерных перевозок заявили, что будут перевозить из РФ товары первой необходимости и гуманитарный груз.

Отменить могут даже пошлины на российские удобрения – но антидемпинговые меры пока продолжают действовать как в США, так и в Европе.

В США 6% калийных, 20% — диаммонийфосфатных и 13% карбидных удобрений — российские. Европа зависит от химии из РФ сильнее примерно в два-три раза.

На фоне возможной переориентации российских производителей на азиатские рынки изменение товарных потоков может привести к нескольким месяцам дефицита удобрений в Европе и Америке, оценивали эксперты.

По мнению эксперта-юриста по трансграничным перевозкам Марии Любимовой, выданная Минфином США лицензия для российских удобрений показывает, насколько «зыбки правовые конструкции», а ограничительные меры по отношению к России могут смягчить «в самых чувствительных сферах».

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