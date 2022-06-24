Путин сравнил Запад с королевой Франции и вспомнил про пирожные

Запад «цинично» относится к мировым продовольственным проблемам, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это сравнимо со словами, которые часто приписывают королеве Франции Марии-Антуанетте: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Западные страны делают «так же», вводя ограничения на поставки удобрений из РФ и затрудняя экспорт российского зерна. Коснулся на онлайн-саммите БРИКС+ Путин и других тем.

О продовольствии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны дестабилизируют глобальное производство сельскохозяйственной продукции и подходят к вопросам продовольственного кризиса с неадекватным цинизмом. Как сообщает ТАСС, это заявление он сделал на встрече в формате «БРИКС+», проходившей в режиме онлайн.

Путин вспомнил высказывание, которое молва приписывает французской королеве Марии-Антуанетте, убитой в ходе революции. Она якобы выглянула во время народных волнений в окно дворца и сказала: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные».

Стоит отметить, что эта фраза впервые появляется в текстах Жан-Жака Руссо, вероятно, он и был ее автором. В оригинале вместо пирожных там написано слово «бриошь» — это сдобная булка на дрожжах с маслом. Схожие слова в реальности произнес в канун Новочеркасского расстрела директор электростроительного завода Борис Курочкин: «Нет денег на пирожки с мясом — ешьте с ливером».

«Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна», — заявил Путин.

Еще о продовольствии

Владимир Путин заявил, что в этом году намечается хороший урожай зерна.

«Бог даст, все будет нормально, и от 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерновых», — рассказал глава государства.

Вместе с этим, указал он, сложнее становится страховать транспорт, перевозящий зерно, и переводить деньги в оплату по торговым контрактам – из-за западных санкций.

По словам президента РФ, с началом пандемии коронавируса в глобальном масштабе сократились и предложение, и спрос на товары и услуги, «самым серьезным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия».

Он заявил, что западные страны «напечатали денег, раздали в своих странах — в богатых странах — и, как пылесосом, с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары». Путин добавил, что бывшие недавно нетто-экспортером продовольствия США теперь на $17 млрд больше покупают, а не продают.

«Вот и результат печальный для мировых продовольственных рынков», — резюмировал президент.

Скачок цен на базовые товары сельского хозяйства – то же зерно – сильнее всего ударил по развивающимся странам и их рынкам. Там хлеб и мука – необходимое средство выживания для большинства населения, добавил глава РФ.

О ситуации

Текущая ситуация в международных отношениях назревала давно и является итогом реакции либерального миропорядка на размывание международного права, считает Путин.

«В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким «порядком, основанным на правилах»: каких правилах, кто эти правила придумал, непонятно», — сказал президент РФ.

По его словам, рост инфляции во всем мире с российской военной операцией на Украине не связан. «Это результат нескольких лет, [это] стало результатом многолетней <...> безответственной макроэкономической политики стран «Большой семерки», бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов», — передает слова политика ТАСС.

Об обязательствах

Взятые на себя обязательства по экспорту Россия готова выполнять полностью, добавил президент.

«Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия, и мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», — сказал Путин.

По его словам, Россия продолжает оказывать многим странам гуманитарную помощь, в том числе Ливану, Таджикистану, Кубе, Судану, Киргизии и другим государствам мира.