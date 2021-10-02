Историки расшифровали любовные письма королевы Марии-Антуанетты

Французским ученым удалось прочитать зачеркнутые строки в письмах Марии-Антуанетты к ее предполагаемому любовнику шведскому графу Хансу Ферзену. В них королева называет Ферзена «возлюбленным» и «нежным другом». Ферзен, впрочем, в то время уже состоял в отношениях с другой женщиной, и неясно, насколько интерес Марии Антуанетты был взаимен.

В 1789 году разгорелась Великая французская революция, одной из задач которой было свергнуть монархию. Король Франции Людовик и его жена королева Мария-Антуанетта в 1791 году пытались покинуть Париж, но бегство не удалось — переодетых камердинером и гувернанткой правителей узнали горожане, и революционеры под конвоем вернули королевскую семью обратно в Париж, где стали следить за ней еще пристальнее, чем раньше.

Побег королевской семье готовил шведский граф Ханс Аксель фон Ферзен. По слухам, он был любовником Марии-Антуанетты и даже, возможно, отцом одного из ее детей. В 1791-1792 годах, даже находясь под наблюдением, Мария-Антуанетта тайком переписывалась с графом. Сейчас ее письма хранятся во французском национальном архиве. Но до того, как они туда попали, кто-то подверг их цензуре, вычеркнув отдельные слова и целые строки.

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Почти 150 лет историки искали способ расшифровать зачеркнутые слова, и, наконец, команде из Французского национального музея естественной истории это удалось. Содержание писем ученые раскрыли в статье в журнале Science Advances.

Исследователи использовали рентгенофлуоресцентный анализ, метод спектрометрии, позволяющий определить элементный состав вещества. Так им удалось отделить надписи, сделанные одними чернилами, от зачеркивания, выполненного другими, и при этом не повредить сами письма. Расшифровать, впрочем, удалось не все — некоторые чернила были настолько похожи по химическому составу, что различить их не удалось даже с помощью современных методов.

В итоге команде удалось расшифровать зацензуренные фрагменты в восьми из 15 писем. Оказалось, большинство из них говорят о пылкой привязанности королевы к графу — «возлюбленный», «нежный друг», «обожаю и безумно люблю», писала Мария-Антуанетта.

«Совершенно очевидно, что Мария-Антуанетта испытывала очень глубокую привязанность к графу Ферзену», — говорит доктор Катриона Сет, профессор французской литературы.

Письма хранились в семье Ферзена до 1877 года, затем их опубликовал его внучатый племянник, который, как считалось, и подверг их цензуре в попытке защитить репутацию графа и откреститься от слухов о его любовной связи с королевой. Однако анализ показал, что вымарал нежные слова королевы, по-видимому, сам Ферзен. Граф использовал одни и те же чернила как в письмах после 1791 года, так и в редактуре писем Марии-Антуанетты. В частности, в одном из них он вычеркнул слова «письмо от 28-го числа меня осчастливило» и сверху подписал «письмо от 28-го числа дошло до меня». Сравнение почерка подтвердило, что надпись сделана рукой Ферзена.

Ведущий автор работы Анна Мишлен не знала о предполагаемом романе королевы и графа до начала работы над расшифровкой писем. Результаты, впрочем, не слишком ее удивили.

«Все короли и королевы Франции имели интрижки на стороне, — говорит она. — Это обычное дело».

По мнению Сет, однако, все эти слова не свидетельствуют о любовной связи. Она сравнивает их с современными эмодзи с поцелуями и сердечками.

«Вы можете прислать кому-то поцелуйчик, чтобы сказать «пока», и кто-то, незнакомый с эмодзи, решит, что это проявление глубокой влюбленности», — говорит она.

Кроме того, на тот момент граф уже был занят. «В то время у него был роман с другой женщиной», — добавляет Сет.

В основном же переписка королевы и графа носила политический характер и отражала наиболее тяжелые моменты жизни Марии-Антуанетты. Она находилась под домашним арестом и боялась за свою жизнь, понимая, что ее могут убить в любой момент.

Именно это в итоге и произошло. Осенью 1792 года королевскую семью заключили в башне замка Тампль, в январе 1793 года, в соответствии с результатами голосования депутатов, казнили короля Людовика. В октябре 1793 года суд признал Марию-Антуанетту виновной в том, что она поддерживала связи с государствами, враждебными Франции и предала интересы страны. 16 октября ее обрили наголо и казнили через обезглавливание.