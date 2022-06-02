Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Осужден россиянин, который домогался до двух детей и снимал все на видео 15:21
В Минэкономразвития спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ 15:21
В Крыму объяснили взрывы в порту Бердянска разминированием территории 15:21
Сервис «VK Музыка» возглавил гендиректор «Газгольдера» Дуксин 15:19
Кеосаян призвал Галкина раскрыть свою гомосексуальность 15:18
Матыцин выразил надежду, что новый лимит на легионеров не скажется... 15:16
Росгвардия выпустила детские игрушки с боевыми вертолетами и бронемашинами 15:15
Писатель Салман Рушди получит награду Елизаветы II 15:13
Анастасия Стоцкая публично обратилась к учителю своего сына 15:12
Ученые выяснили, почему после 70 лет люди становятся немощными 15:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

McDonald's в Москве под новым названием откроется 12 июня в 15 точках

close
100%
Александр Поляков/РИА «Новости»

Рестораны быстрого питания McDonald's откроются под новым названием 12 июня в Москве в 15 точках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию источника, близкого к компании.

Один из ресторанов откроют у метро «Пушкинская».

По словам собеседника агентства, на упаковках блюд в ресторанах под новым брендом McDonald's не будет фирменных желтых букв «М».

Также сообщается, что рестораны под новым брендом восстановили работу с большинством поставщиков продуктов, которые были до закрытия этой сети ресторанов быстрого питания.

Ранее 1 июня агентство «Москва» сообщило, что бывшая компания McDonald's подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать еще один новый бренд под названием «Наше место». СМИ со ссылкой на документы пишет, что это уже восьмой бренд, который компания регистрирует по классам международной классификации товаров и услуг.

Кроме того издание LIFE писало, что в российских ресторанах McDonald's, которые скоро откроются под новым брендом, будут изменены названия блюд.

В большинстве случаев из названий блюд в меню будет убрана приставка «мак» из названий сэндвичей и соусов. Также «Филе-о-Фиш» станет «Фиш Бургер», «Чикен Макнаггетс» станут просто «Наггетсами», а «Роял» в названиях превратится в «Гранд». При этом из меню исчезнет мороженое «Макфлурри» и «Бигмак». Исчезновение «Биг Тейсти» остается под вопросом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть