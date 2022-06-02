McDonald's в Москве под новым названием откроется 12 июня в 15 точках

Рестораны быстрого питания McDonald's откроются под новым названием 12 июня в Москве в 15 точках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию источника, близкого к компании.

Один из ресторанов откроют у метро «Пушкинская».

По словам собеседника агентства, на упаковках блюд в ресторанах под новым брендом McDonald's не будет фирменных желтых букв «М».

Также сообщается, что рестораны под новым брендом восстановили работу с большинством поставщиков продуктов, которые были до закрытия этой сети ресторанов быстрого питания.

Ранее 1 июня агентство «Москва» сообщило, что бывшая компания McDonald's подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать еще один новый бренд под названием «Наше место». СМИ со ссылкой на документы пишет, что это уже восьмой бренд, который компания регистрирует по классам международной классификации товаров и услуг.

Кроме того издание LIFE писало, что в российских ресторанах McDonald's, которые скоро откроются под новым брендом, будут изменены названия блюд.

В большинстве случаев из названий блюд в меню будет убрана приставка «мак» из названий сэндвичей и соусов. Также «Филе-о-Фиш» станет «Фиш Бургер», «Чикен Макнаггетс» станут просто «Наггетсами», а «Роял» в названиях превратится в «Гранд». При этом из меню исчезнет мороженое «Макфлурри» и «Бигмак». Исчезновение «Биг Тейсти» остается под вопросом.