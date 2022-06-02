Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Прилучный выложил кадр с поцелуем Брутян на фоне слухов об их тайной свадьбе 12:14
Клип Шнурова об оспе обезьян набрал 3 млн просмотров на YouTube 12:10
Историка из Дагестана уволили после обвинений в сепаратизме 12:09
Россия отправила в Белоруссию усовершенствованные гаубицы 12:05
Врач назвал два полезных свойства ревеня 12:04
McDonald's регистрирует в Роспатенте новый бренд под названием «Наше место» 12:00
Депутат Рады Чернев допустил удары американскими ракетами по территории России 12:00
CNN: Доходы России выросли на фоне сокращения газового экспорта в ЕС на 28% 11:59
Росгвардеец погиб в Донбассе при боевых действиях с сыном британского... 11:56
Экс-тренер московского «Динамо» Сандро Шварц официально возглавил берлинскую... 11:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Появились подробности об изменениях в меню McDonald's

В России McDonald's под новым брендом уберет «мак» из названий блюд

close
100%
Телеграм-канал »SHOT»

В российских ресторанах McDonald's, которые скоро откроются под новым брендом, будут изменены названия блюд, сообщает издание LIFE.

В большинстве случаев из названий блюд в меню будет убрана приставка «мак» из названий сэндвичей и соусов. Также «Филе-о-Фиш» станет «Фиш Бургер», «Чикен Макнаггетс» станут просто «Наггетсами», а «Роял» в названиях превратится в «Гранд». При этом из меню исчезнет мороженое «Макфлурри» и «Бигмак». Исчезновение «Биг Тейсти» остается под вопросом.

Кроме этого, стало известно об изменении дизайна упаковки, которая станет минималистичнее.

Новое руководство сети сообщило производственному отделу, что все точки в стране вернутся к работе до 31 июля. Сотрудников выведут из простоя за пять дней до открытия, им пообещали сохранить систему премирования минимум на два года.

Доставку планируется запустить в течение недели с открытия каждой точки. Мобильное приложение ресторанов останется.

Ранее сообщалось, что «Макфлурри» и «Биг тейсти» исчезнут из нового меню McDonald's.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть