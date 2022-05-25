В Кремле заявили, что уделяют особое внимание теме сильного рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс укрепления рубля постоянно обсуждается на экономических совещаниях с главой государства Владимиром Путиным.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Практически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания», — сказал он.

Песков добавил, что также внимательно за процессом следит правительство России.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 руб. впервые с февраля 2018 года, а евро — ниже 58 руб. впервые с июня 2015 года.

23 мая в Минэкономразвития сообщили, что укрепление курса рубля достигло предельных показателей. В ведомстве добавили, что основную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля будет играть снижение ключевой ставки Центробанком.