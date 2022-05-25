ЦБ назначил на 26 мая внеочередное заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки

Банк России планирует в четверг, 26 мая, провести внеочередное заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки. Об этом сообщила пресс-служба регулятора в Telegram-канале.

«26 мая 2022 года состоится внеочередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки», — уточнили в Центробанке.

Как пояснили в ЦБ, релиз, где можно будет узнать итоги встречи с участием директоров, появится в 10:30 мск.

Другие подробности будущей встречи Банк России пока не привел.

Ранее Центробанк РФ опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания укрепления рубля.

Также ЦБ увеличил в 10 раз лимит на перевод денег за рубеж. До этого нерезиденты из недружественных стран, поддержавшие санкции против РФ, могли перечислять средства в иностранной валюте в пределах $10 тыс. со счета.