Курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года

Курсы доллара на Мосбирже опустился ниже 56 руб. впервые февраля 2018 года.

В начале торгов доллар снизился до 55,80 руб. К 10:13 мск он вырос до 56,06 руб.

Курс евро доходил до 57,10 руб, затем он вырос до 58,13 руб. Последний раз валюта ниже 58 руб. опускалась в июне 2015 года.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что для реального понимая курса рубля стоит прибавлять к нему 5-7%.

В свою очередь аналитик Александр Потавин призвал россиян покупать доллары из-за возможного ослабления рубля.

23 мая в Минэкономразвития сообщили, что укрепление курса рубля достигло предельных показателей. В Минэке добавили, что основную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля будет играть снижение ключевой ставки Центробанком.