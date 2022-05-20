«Газпром» отключает Финляндию от российского газа

«Газпром» прекратит поставки газа финской государственной компании Gasum утром 21 мая. Ранее импортер отказался платить за газ в рублях и инициировал арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО «Газпром экспорт». В дальнейшем финны будут импортировать топливо по трубопроводу Balticconnector из Эстонии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Газпром экспорт» приостановит экспорт газа финской газовой госкомпании Gasum уже завтра, 21 мая. Решение принято в связи с неоплатой апрельских поставок.

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газум» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил Gasum о приостановке поставок газа, начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты», — сообщили в российской компании.

Ранее Gasum отказалась перейти на новую систему оплаты газа в рублях и заявила, что будет импортировать топливо по трубопроводу из Эстонии. 17 мая в Хельсинки объявили, что инициируют арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО «Газпром экспорт». Требование «Газпрома» расплачиваться рублями противоречит интересам финских потребителей, заявили в компании.

Позже в финской компании объявили, что импорт прекратится 21 мая, в 07:00 по местному времени (совпадает с московским). Летом Gasum будет поставлять топливо потребителям через газопровод Balticconnector.

«Мы тщательно готовились к этой ситуации, и если не будет перебоев в работе транспортной газовой сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», — заявил глава Gasum Мика Вилянен.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2021 году финны импортировали около 1,8 млрд куб. м российского газа.

Более 70% газа за рубли

31 марта президент Владимир Путин подписал указ, которым с 1 апреля был определен новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из «недружественных стран». Такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, утверждают в Москве.

C 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу, так как эти страны не оплатили поставки.

Как подсчитал ТАСС, более 70% российского газа, поставляемого недружественным странам Европы, будет оплачиваться по новой схеме. Точно не разорвут контракты компании из Австрии, Германии, Франции, Венгрии, Италии, Словакии и Северной Македонии. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, около половины из 54 компаний - клиентов «Газпром экспорта» уже открыли рублевые счета в «Газпромбанке», чтобы платить за газ.

Запретили компаниям оплачивать газ рублями, помимо Финляндии, власти Нидерландов, Дании и Великобритании.

Ни газа, ни нефти, ни электроэнергии

Биржевой оператор электричества Nord Pool (осуществляет торговлю электроэнергией по всей Европе) объявил о приостановке торгов российской электроэнергией от ее единственного импортера в странах Балтии — группы компаний «Интер РАО».

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве энергетики Литвы, это означает, что в стране больше не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии.

«Это чрезвычайно важная веха не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину», — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Он подчеркнул, что страна достигнет полной энергетической независимости только в том случае, если обеспечит свои потребности в электроэнергии за счет собственного производства зеленой энергии.

В настоящее время Литва получает газ из США через Клайпедский СПГ-терминал. Электроэнергию вырабатывают местные предприятия, часть импортируется из других стран ЕС. Нефтеперерабатывающий завод в городе Мажейкяй (единственный использовавший российскую нефть) отказался от импорта больше месяца назад.