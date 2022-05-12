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Бизнес

В «Газпроме» объяснили, что произошло с прокачкой российского газа через Польшу

«Газпром» объявил о запрете на транзит газа через Польшу из-за санкций РФ

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Объекты газопровода «Ямал – Европа» в городе Цеханув в Польше

Объекты газопровода «Ямал – Европа» в городе Цеханув в Польше

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Российские санкции против западных энергокомпаний не дают «Газпрому» прокачивать газ через польский участок газопровода «Ямал — Европа», заявил представитель холдинга Сергей Куприянов. В частности, российским юрлицам нельзя совершать сделки и платить иностранным акторам, находящимся под санкциями. В это же время начались проблемы с поставками газа через Украину, где сейчас проходит военная операция ВС РФ.

Санкции, введенные властями Российской Федерации в отношении некоторых иностранных энергетических компаний, стали причиной, почему «Газпром» не может использовать газопровод компании EuRoPol GAZ (совместное с польской PGNiG предприятие), чтобы прокачивать газ через территорию Польши европейским потребителям. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает Telegram-канал холдинга.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями», — подчеркнул он.

Правительство РФ ранее утвердило перечень иностранных юрлиц, в отношении которых Россия вводит контрсанкции. В списке оказались 31 организация из Европы, США и Сингапура. Среди них – бывшие европейские дочерние предприятия «Газпрома», операторы подземных газохранилищ, трейдеры с совместное польско-российское предприятие – часть «Ямала — Европы».

Начинаясь в России, газопровод проходит через Белоруссию, Польшу и заканчивается в Германии. За год он может прокачать до 32,9 млрд кубометров газа.

Однако за последние месяцы этот маршрут поставок российского газа в Европу практически не использовался. Как сообщает ТАСС, такая ситуация сложилась из-за «отсутствия заявок со стороны европейских потребителей».

Ситуация в Сохрановке

В четверг, 12 мая, Украина отклонила заявку на прокачку газа из России через газоизмерительную станцию «Сохрановка» на территории страны в Европу.

По словам Сергея Куприянова, в настоящее время объем российского газа, транзит которого осуществляет Киев, составляет 50,6 млн кубометров. Поставки осуществляются через газоизмерительную станцию «Суджа».

«Заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена», — сказал представитель «Газпрома».

Уточняется, что 11 мая объем прокачки составлял 72 млн кубических метров.

Ранее «Оператор ГТС «Украины» (ОГТСУ) сообщил о приостановке с 11 мая транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. Компания завила, что не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в регионе.

Как отмечает оператор, через «Новопсков» идет почти треть поставок российского газа в Европу. ОГТСУ также утверждает, что

в результате военной операции российских войск на Украине ряд объектов ГТС находится на территории, подконтрольной ВС РФ.

В заявлении ОГТСУ также указано, что «вмешательство российских сил в технологические процессы, изменение режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы», передает «Коммерсантъ».

При этом, чтобы продолжить поставки газа в Европу, возможен временный перенос «недоступных мощностей» с «Сохрановки» на точку соединения «Суджа». Она расположена на подконтрольной украинской стороне земле, заявил оператор ГТСУ.

Наконец, в заявлении ОГТСУ говорится, что компания «неоднократно предупреждала «Газпром» о прекращении транзита газа из-за военной операции».

Тем временем, газ на бирже в Европе растет на 20% и уже выше $1200 за тысячу кубометров, гласят данные торгов.

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