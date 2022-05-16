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McDonald's возобновит работу в России под новым брендом

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Американская компания McDonald's рассчитывает возобновить работу в России под новым брендом в июне этого года, сохранив рабочие места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Отмечается, что сеть ресторанов будет сохранена, меню останется прежним.

«Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — уточнил источник.

Ранее McDonald's объявил, что окончательно уходит с российского рынка и продает бизнес в стране.

Компания приостановила работу в России 14 марта. McDonald's объяснила свое решение возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», из-за которых невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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