«Цена ниже, чем у «Газпрома». Болгария переходит на газ из США

Болгария заявила, что сможет получать сжиженный газ из США дешевле, чем у «Газпрома». Первые поставки ожидаются уже в июне. Ранее «Газпром» перестал поставлять газ в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить за него в рублях. Более 90% потребляемого республикой газа поступало из России, однако в Софии заявили, что будут пользоваться услугами альтернативных поставщиков.

Правительство Болгарии договорилось с американскими властями о поставках в страну сжиженного природного газа (СПГ) из США уже в июне.

Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на схему оплаты газа рублями «Газпром» 27 апреля остановил поставки в эти страны.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и вице-президент США Камала Харрис провели встречу в Белом доме. После окончания переговоров болгарское правительство сообщило, что страна будет покупать газ у США «по ценам ниже «Газпрома». Стоимость, по которой София намерена закупать энергоресурсы у Вашингтона, не раскрывается.

«Вице-президент Камала Харрис поздравила Болгарию с решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета. Со своей стороны, премьер-министр Петков отметил, что партнерство между Софией и Вашингтоном является важной частью достижения газовой независимости Болгарии, наряду с солидарностью с ЕС», — сказано в заявлении правительства республики.

«Очень важно, чтобы правительство искало для Болгарии самые выгодные условия, это касается не только цены, но и устойчивости поставок, чтобы болгарский бизнес и другие потребители могли прогнозировать свои расходы», — отметил президент республики Румен Радев.

Премьер-министр Болгарии также встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили возможности партнерства для диверсификации энергоснабжения республики и модернизацию болгарской армии.

Остановка поставок из России

В начале апреля Болгария объявила, что продолжит платить за российский газ в евро. Это был ответ на подписанный 1 апреля Владимиром Путиным закон, который обязывает «недружественные страны» рассчитываться за поставки в рублях.

«Наша страна намерена придерживаться общеевропейской позиции при оплате газа и не поддаваться давлению. В действующих договорах нигде не сказано, что оплата газа может осуществляться в рублях», — утверждали в республике.

С 27 апреля «Газпром» прекратил поставки в Болгарию, поскольку не получил оплату в рублях.

Премьер-министр Болгарии назвал этот шаг «грубым шантажом». В то же время представитель правительства Лена Бориславова сообщила, что риска для энергобезопасности страны нет.

«Мы были давно готовы к подобному сценарию, премьер-министр уведомлен о происходящем», — указывала она.

Минэнерго Болгарии заявило, что страна «полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами». Ведомство также посчитало, что предложенный Россией механизм оплаты газа «не соответствует действующему до конца этого года контракту и создает значительные риски для Болгарии».

Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Болгария и Польша все равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних по Евросоюзу стран.

По ее мнению, решение «Газпрома» «является еще одним напоминанием» о том, что ЕС «нужно работать с надежными партнерами и строить свою энергетическую независимость». В ЕК назвали отключение Болгарии от газа нарушением Россией контрактов.

В свою очередь в Кремле не исключили, что и другие страны, кроме Болгарии и Польши, не будут получать российский газ, если не будут платить за него в рублях.

Альтернативные поставщики

В 2021 году общие объемы поставок российского газа в Болгарию составили 3,3 млрд кубометров. Более 90% потребляемого республикой газа поступало из России.

Болгария получала практически весь импортируемый газ по 10-летнему контракту с «Газпромом», который заканчивается в конце 2022 года. Вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев заявил, что София не будет продлевать контракт после его завершения.

По словам министра, у Болгарии есть альтернативные источники ресурсов, в том числе поставки из Катара и Алжира.

Кроме того, существует возможность поставки топлива по Трансбалканскому газопроводу, пропускная способность которого составляет около 20 млрд кубометров, в то время как Болгарии требуется около 3 млрд кубометров.

В апреле власти страны провели переговоры с Грецией и Турцией об использовании существующей инфраструктуры для закупок СПГ и об увеличении импорта из Азербайджана, с которым у Болгарии тоже есть контракт.