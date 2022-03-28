Шольц: Германия может стать независимой от российской нефти в 2022 году

Германия надеется, что перестанет зависеть от импорта угля и нефти из России до конца года. По словам канцлера Олафа Шольца, для этого подготавливаются технические условия. Ранее Евросоюз решил, что будет стараться снизить свою зависимость от российских ресурсов. Однако зависимость ЕС от топлива из России слишком высока.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия надеется обрести энергетическую – нефтяную и газовую – независимость от России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

«Мы попытаемся уже в этом году уйти от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», — сказал Шольц.

«Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем. Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем», — заключил канцлер.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил также сегодня, 28 марта, что сейчас Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли. Однако если Европа откажется платить за ресурсы в российской валюте, то «Россия не станет заниматься благотворительностью».

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Двумя днями ранее Шольц заявил, что Германия может отказаться от российских энергоносителей гораздо «быстрее, чем некоторые думают». Политик добавил, что сейчас ФРГ менее зависима от газа России, чем многие другие государства. Теперь же процесс обретения независимости странами ЕС от российского топлива стал необратим.

К середине 2022 года Германия намерена вдвое сократить импорт нефти из России. Об этом сообщил журнал Der Spiegel, сославшись на письмо министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», — отметил вице-канцлер Хабек.

Изменения в контрактах в ближайшее время приведут к тому, что зависимость Германии от нефти из России снизится на 25%, добавил он.

10 марта стало известно, что Евросоюз постепенно откажется от покупки нефти, газа и угля у России. «Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — говорится в декларации стран ЕС.

В феврале Олаф Шольц заявлял, что Германия не будет отказываться от диалога с Россией, так как дипломатия важна. По его словам, найти альтернативу российским энергоресурсам «за одну ночь» невозможно.

За месяц с 24 февраля 2022 года Евросоюз заплатил РФ более 18 млрд евро за поставляемые в Европу энергоресурсы.

Более 11 млрд из них — за поставки газа, более 6 млрд — за российскую нефть. По данным Федерального института геонаук и природных ресурсов ФРГ, в 2020 году энергозависимость Германии от России составила 64%. Согласно новым данным института, доля российской нефти в германском импорте достигает 34%. Что касается природного газа, то этот показатель равняется 50%, а доля каменного угля из России — 45%.

«Энергетические ресурсы такого масштаба не могут быть заменены в краткосрочной перспективе», — заявил изданию Welt эксперт в области энергетики института геонаук и природных ресурсов Мартин Пайн. «Быстро и полностью найти замену России, которая занимает такую позицию на рынке угля, газа и нефти, чрезвычайно сложно, если не невозможно», — резюмировал он.