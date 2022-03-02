«Этот рынок скоро прекратит существование. Уйти с него все равно пришлось бы»

Польша намерена немедленно отказаться от закупок российского угля. И рассчитывает получить одобрение на этот шаг от Еврокомиссии. Замену углю из России польское правительство будет искать в Австралии. Такой вариант, скорее всего, возможен, признают эксперты. Но выйдет дороже. Российские угольные компании почти ничего не потеряют, поскольку с сокращающегося европейского рынка все равно пришлось бы уходить.

Польша отказывается от импорта российского угля. Об этом в среду, 2 марта, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Мы готовы сделать это в любой момент, в любой день», — цитирует ТАСС заявление премьера.

Для введения эмбарго на ввоз российского угля полякам нужна «только одна вещь от Европейской комиссии». «Мне нужно одно слово обещания, что Польша не будет наказана за этот шаг, так как введение эмбарго — часть международной торговли, что лежит в компетенции Европейской комиссии», — уточнил Моравецкий.

Он сообщил также, что уже разговаривал о замещающих поставках угля с премьером Австралии. Какой была реакция австралийских властей польский премьер не уточнил, но повторил, что «Польша немедленно перестанет импортировать российский уголь», если найдет ему замену.

Более того, польский премьер предложил всему Евросоюзу отказаться от угля из России. Об этом шла речь во время его встречи в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Сегодня я разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен о том, как стать независимыми, сделать независимой Европу от угля», — добавил Моравецкий, выступая на брифинге в Брюсселе. По его словам, он попросил фон дер Ляйен не ввозить российские углеводороды, чтобы Россия не могла получать твердую валюту и использовать доход для спецоперации в Украине. «Я призывал не импортировать российский уголь, ввести эмбарго на российский уголь. И в ближайшие месяцы тоже не покупать нефть и газ», — добавил польский премьер.

По его словам, у Польши и Евросоюза есть совместный план действий, как добиться независимости от углеводородов из России. Заявление Варшавы связано с санкциями, которые инициировали ЕС и США в отношении России. Европа объявила в среду о четвертом санкционном пакете в ответ на проведение спецоперации РФ на Украине.

Меняй, но с доплатой

Польша и Европа в значительной степени зависят от поставок российского угля. Но в целом объемы этого топлива, ввозимого странами ЕС, в последние годы сокращаются. По данным Eurostat, в 2020 году импорт угля в ЕС уменьшился на 34,5 млн тонн – до 53,6 млн тонн. Это был минимум с 1998 года. Резкое сокращение состоялось на фоне пандемии и снижении активности бизнеса. Импорт из России также сократился — на 10,2 млн т, до 37,8 млн т. В прошлом году Европа закупила у РФ 50,4 млн т. угля.

Сама Польша покупает в последние годы 10-20 млн т российского угля, что составляет около 70-80% суммарного импорта, уточняет заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что замена российского сырья в принципе возможна, дефицита на рынке нет. Но обойдется это Польше дороже примерно на 20%, если поставки будут действительно из Австралии.

«Стоимость угля будет сильно зависеть от стоимости фрахта. А фрахт сейчас лихорадит. Не угадать, что будут с ценами и сроками поставок. Но даже при равной номинальной цене уголь обойдётся полякам дороже примерно на 20%», — поясняет Фролов.

Выбор Польши пал на Австралию не случайно. Варшава, видимо, хочет поддержать Австралию, которая оказалась в состоянии конфликта с Китаем, куда шла основная доля австралийского угля. Также Польша может докупить необходимые ей объемы угля в США, считает эксперт. «Но это приведет к росту транспортной составляющей в цене», — отмечает Фролов.

Все равно пора было уходить

Польша сама является крупным производителем угля, который используется для выработки тепловой и электроэнергии, уточняет кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Эксперт не исключает, что Варшава заинтересована в отказе от российского угля в том числе и по этой причине. «Сейчас и цены на уголь и котировки акций угольных компаний взлетели на 30-50%. Думаю, в Польше сделали выводы и решили, что и сами заработают на этом, без России», — говорит Тимофеев.

Отказ Польши от закупок, если он случится, не сильно затронет интересы российских угольных компаний, считают эксперты. Россия в последнее время постепенно переориентируется с угольного рынка Европы на рынок Азиатско-тихоокеанского региона. В первую очередь на Китай — крупнейшего потребителя угля в мире.

«Кроме того, Польша, как и прочие страны Евросюза, отказывается от угля в электрогенерации. Уйти с европейского рынка все равно пришлось бы, ввиду того, что этот рынок скоро прекратит существование», — говорит Фролов. Он напоминает, что в России реализуется проект «Восточный полигон», который позволит увеличить провоз угля в Китай в два раза.

В октябре 2021 года Россия и Индия подписали меморандум о поставках 40 млн т угля в Индию. Индия и Китай составляют примерно две трети мирового потребления угля. По данным Минэнерго РФ, доля российского угля на рынке АТР в 2021 году — 12% (рост на 8 п.п. с 2010 года).