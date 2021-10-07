Argus: Европе нечем заместить газ, несмотря на заоблачные цены

Агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за резкого роста стоимости газа. Сможет ли Россия обеспечить европейский рынок достаточным количеством альтернативных источников генерации — разбиралась «Газета.Ru».

Впервые с 2014 года цена на газ на европейском рынке оказалась выше стоимости нефти. Несмотря на двухдневный обвал на спотовых площадках, стоимость «голубого» топлива продолжила держаться около отметки $1000 за тысячу кубометров. Поэтому в преддверии прогнозируемых зимних холодов в Евросоюзе начали активнее искать альтернативные источники замещения газа, все чаще говоря о необратимости возврата к нефтяным ресурсам и углю.

Но смогут ли европейские власти найти замену привычному газу для бесперебойной подачи электроэнергии в ближайшее время? В разговоре с «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что с учетом скорого начала отопительного сезона сделать это для ЕС будет крайне сложно.

Сиюминутный «грязный» тренд

Международное ценовое агентство Argus выпустило отчет, в котором указало на скорый переход европейских промышленных предприятий на мазут и уголь из-за чрезмерного роста стоимости газа. Однако, по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, для замещения газа нефтепродуктами на глобальном рынке нет свободных ресурсов и значительного сырьевого спроса.

По словам заместителя генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, замещение поставок газа мазутом неизбежно столкнется с серьезными проблемами из-за несоответствия нефтепродукта экологическим стандартам ЕС. Нехватка, как подчеркнул эксперт, также наблюдается и в угольной генерации, свободные мощности которой не идут ни в какое сравнение с требуемыми объемами газа.

«В Европе осталось не так много мощностей электрогенерации на нефтепродуктах. С учетом Турции примерно на 15 ГВт. Для сравнения: только в ЕС в 10 раз больше угольных мощностей. И опять же, за нефтепродуктам придется конкурировать с другими покупателями в Азии», — подчеркнул эксперт.

Временный характер «грязного» энерготренда отметил и глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его мнению, мазутная тенденция окажется кратковременной и не сможет всерьез угрожать замедлению темпов «зеленого» перехода.

«Мазутовый тренд в ЕС будет кратковременным, чтобы всерьез говорить о наращивании поставок жидкого топлива. Никто в Европе не откажется от газа, продолжая топить домохозяйства традиционным природным ресурсом. В любом случае, структурных изменений в ресурсном потреблении ожидать не стоит», — объяснил аналитик.

Перспективы мазута

Мазут, вероятно, пока будет маловероятным источником замещения газовой генерации в Европе, считают эксперты. Это обусловлено небольшими объемами мировых запасов нефтепродукта, а также сдерживающим фактором сделки ОПЕК+. Относительно низкие показатели не способны в краткосрочной перспективе заменить на рынке возросшие потребности европейцев в электроэнергии.

«На нефтеперерабатывающих заводах России объемы мазута не превышают 3-4 млн тонн. Значительная часть уходит на нужды потребителей на внутреннем рынке. Остальные объемы идут для обеспечения работы угольных ТЭЦ в зимний период и на газовые станции в качестве резервного аварийного топлива.

Россия не сможет в ближайшие месяцы увеличить уровень добычи выше 10-20% для оптимальной поставки мазута на рынок ЕС», — подчеркнул заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Он также добавил, что в сложившейся кризисной ситуации наибольшую выгоду от нефтезамещения сможет извлечь Швеция, однако и ее «дивиденды» окажутся с большой долей вероятности незначительными. Основным же фактором недостаточных свободных объемов нефтепродукта стала массовая консервация старых мазутных ТЭЦ, в результате чего на рынке ЕС остались мало резервуаров.

«У Швеции есть потенциал для наращивания мазутных поставок на европейский рынок, однако я бы не стал переоценивать ее возможности. Скандинавы при желании могут увеличить выработку на собственных энергетических станциях. Эти запасы смягчат негативный эффект от высоких цен на газ, но не смогут обеспечить тотальное замещение «голубого топлива», — заключил эксперт.

Уголь выглядит предпочтительнее

По состоянию на конец августа, запасы угля в России составляли 22,3 млн тонн. Однако наращивание экспортных поставок может быть ограничено сразу с несколькими серьезными проблемами, включая повышенный спрос в азиатском регионе и несоответствие экологическими стандартам ЕС.

«Уголь теоретически более подходящий вариант с точки зрения наличия мощностей, но предложение угля тоже ограничено из-за дефицита инвестиций в добычу и подорожания логистических цепочек», — подчеркнул Алексей Гривач.

С ним солидарен и Сергей Кондратьев, который отметил возросшую конкуренцию на мировом угольном рынке со стороны Китая и других азиатских игроков. К тому же Европа не сможет получить достаточное количество угля из России ввиду его экспортной ориентированности на Дальний Восток.

«У РФ нет достаточного количества свободных мощностей, угольных шахт или разрезов, которые не были бы полностью загружены.

Этого не позволяют сделать ограниченные инфраструктурные возможности. К тому же экспорт российского угля в большей степени ориентирован на азиатское направление», — объяснил Кондратьев.

«Зеленые» горизонты атома

Стремительное сокращение традиционной генерации вкупе с тяжелым энергетическим кризисом могут заставить европейцев в обозримом будущем пересмотреть жесткие требования по энергопереходу. Так, Франция ввиду большой доли атомной генерации уже сейчас ведет активные переговоры о возможном признании за АЭС «зеленого» безуглеродного статуса. В дальнейшем же к ней могут присоединиться и некоторые скандинавские страны, включая Швецию, обладающей диверсифицированной ресурсной структурой и развитой биоэнергетикой, считают эксперты.

«Исключительная ставка на неуправляемую генерацию на деле оказалась рискованной стратегией, приведя рынок к ценовым качелям. Однако положение некоторых стран ЕС будет более выгодным ввиду большего разнообразия энергоструктуры. В той же Франции относительно небольшая доля газовой генерации, зато атомная составляет почти 75%. Поэтому очень многое будет зависеть от потенциальных ограничений на использование АЭС на территории ЕС», — отметил Кондратьев.

Более выигрышное положение атомной генерации по сравнению с угольной и мазутной выделил и глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Германия, по его словам, в среднесрочной перспективе могла бы пересмотреть отказ от АЭС, создав необходимую подушку энергобезопасности в тяжелые кризисные периоды.

«Небольшой перекос возможен только в сторону атомной энергетики, остальные же источники не смогут претендовать на замещение газа в качестве переходного энергоресурса для реализации зеленого энергоперехода», — сказал аналитик.

«Зеленая» ловушка для «Газпрома»

Продолжительное сохранение высоких цен на газ может привести к катастрофическим последствиям для мировых поставщиков, включая «Газпром», подчеркнул Сергей Кондратьев.

По его мнению, даже полная загрузка двух веток «Северного потока — 2» может не принести европейцам требуемых объемов газа. При этом он подчеркнул, что нынешняя кризисная ситуация возникла не по воле поставщиков, включая «Газпром», но сейчас фактически играет против них.

«При благоприятном развитии событий до конца года стоимость газа вернется к уровню $400-500 за тысячу кубометров. Однако европейский рынок, скорее всего, до начала весны будет жить в ценовом диапазоне $800-1200 за тысячу кубометров. Самые же тяжелые последствия для потребителей начнутся в конце зимы, когда начнут действовать корректирующие коэффициенты. Рекордные цены на газ, как ни странно, только подтолкнут ЕС к ускорению «зеленого» энергоперехода», — резюмировал аналитик.