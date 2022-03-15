Евросоюз официально ввел четвертый пакет санкций против России. Он ограничил импорт стали из России, инвестиции в энергетический сектор страны, экспорт предметов роскоши в РФ. Британия также запретила экспорт в Россию предметов роскоши и ввела 35-процентные тарифы на импорт из РФ. В Кремле признали, что «экономика России переживает трудности», но отметили, что текущая ситуация является «возможностью для развития».

Евросоюз одобрил новый пакет санкций в отношении России, который предусматривает запрет на поставку в РФ ряда товаров, сообщается на сайте Еврокомиссии.

В частности, запрет коснулся стальной продукции, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий. Санкции также предусматривают запрет на инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов. Исключения сделали лишь для мирного атома и транспортировки энергии.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркивал, что новый пакет санкций затронет более 600 россиян. Пока нет точных данных о том, кто из российских граждан попал в этот список. Он появится позже в Официальном журнале ЕС.

«Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции», — отметил Ле Мэр. Он указал, что ЕС «рассматривает все варианты» санкционного давления на Россию.

Четвертый пакет ограничительных мер включает:

• полный запрет на транзакции с некоторыми российскими госпредприятиями в различных секторах;

• расширение черного списка, в который попали «олигархи и пропагандисты, продвигающие кремлевское изложение ситуации на Украине»;

• ограничения на инвестиции в энергетический и нефтяной сектор;

• запрет экспорта в Россию предметов роскоши. В частности, это затронет дорогие машины и ювелирные изделия;

• ограничения на импорт продукции из железа и стали. В ЕС рассчитывают, что эти рестрикции приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до €3,3 млрд;

• запрет рейтинговым агентствам предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с Россией.

Также ЕС и другие члены Всемирной торговой организации договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках Евросоюза.

Британские санкции

Лондон также решил запретить экспорт в Россию предметов роскоши и ввести дополнительные тарифы на британский импорт из РФ на уровне 35%.

«Наименования этой продукции были отобраны таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании: железо, сталь, удобрения, дерево, автопокрышки, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, напитки, крепкий алкоголь (включая водку) и уксус, стекло и посуда из стекла, злаки, семена масленичных культур, бумага и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, кожа животных и искусственная кожа, корабли и белая рыба», — указано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о «первоначальном перечне товаров стоимостью £900 млн» ($1,1 млрд).

Кроме того, Британия ввела санкции в отношении 350 российских физических и юридических лиц. В список попали Михаил Мишустин, Мария Захарова, Дмитрий Медведев, Сергей Иванов, Сергей Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Антон Красовский, Захар Прилепин и Аркадий Мамонтов. Под санкции также подпали супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы.

Активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена заморозили, а им самим запретили въезд в страну.

«Нет худа без добра»

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявления о «разрушенной российской экономике» не отражают реальность. Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники путем санкций «полностью сокрушили» российскую экономику.

Песков признал, что «экономика России переживает трудности», но добавил, что это одновременно является «и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее».

«У нас есть хорошая пословица: «Нет худа без добра». Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», — сказал представитель Кремля.

Украина вводит ответственность за сотрудничество с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит тюремное заключение за сотрудничество с «государством-агрессором» сроком до 15 лет.

«Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован», — сказал первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко.

По его словам, порядка 20 депутатов украинского парламента, покинувших страну с 24 февраля, должны быть, по его мнению, осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок, предусматриваемый этим законом.

Ранее Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских резидентов.

Киев приступил к национализации российских вагонов

Украинская железная дорога «Укрзализныця» начинает национализацию российских вагонов, находящихся на Украине, сообщил председатель правления компании Александр Камышин.

По данным «Укрзализныця», на путях стоят 15 тыс. российских вагонов, в том числе 3 тыс. вагонов, принадлежащих лизинговым компаниям. Это 1,2 и 0,24% соответственно от общего парка грузовых вагонов России. По данным РЖД, на конец 2021 года общий парк грузовых вагонов в России составил 1,24 млн единиц.

Киев займется установлением владельцев вагонов, среди учредителей которых есть Россия.

Как отметил Камышин, 3 тыс. вагонов точно принадлежат компаниям, связанным с РФ. Среди них «ВЭБ-Лизинг», «ВТБ-Лизинг», «Газпромтранс», ГТЛК, «Сбербанк Лизинг». По данным «Укрзализныця», в России находятся 482 украинских вагона.

В компании отметили, что национализация началась после подписания главой государства соответствующего закона, а сама «процедура займет время».

«На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть Россия. Далее будет кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины», — сказал Камышин. По его словам, установление владельцев вагонов с долей капитала у России — задача небыстрая.