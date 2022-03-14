Кредитные каникулы и новый пакет антикризисных мер. Как Россия борется с последствиями санкций

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о разработке третьего пакета мер поддержки российской экономики в условиях санкций. В рамках первых двух пакетов антикризисных мер парламент уже одобрил 13 документов. Премьер-министр РФ подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обращаться за кредитными каникулами. В Кремле заявили, что «последствия экономической войны будут минимизированы».

Третий пакет мер поддержки российской экономики в условиях санкций будет интересным, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, необходимые подзаконные акты для их реализации будут разработаны немедленно.

«Было принято 13 законов - два антисанкционных пакета, сейчас готовится третий, он будет достаточно интересный, сейчас идут дискуссии в правительстве», — отметил он.

«У нас есть договоренности между Государственной думой, председателем правительства и руководителем аппарата правительства... о том, что они 24/7 тоже включены в эту работу и максимально оперативно доставляют подзаконные акты для того, чтобы те законы, которые мы приняли на внеочередных заседаниях, немедленно начали действовать», — сказал депутат.

По его словам, антисанкционные меры изменят бизнес-климат в стране. Он обратил внимание на необходимость вести широкий диалог о тех проблемах, которые существуют.

«Я уверен, что Москва как наиболее динамичная часть экономики России покажет пример всем, каким образом мы можем в этой сложной ситуации адаптироваться», — отметил Толстой.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что палата готова рассмотреть третий пакет проектов о поддержке экономики 18 марта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству внимательно следить за ситуацией в экономике и социальной сфере и оперативно реагировать, в частности, подготовить еще один блок антикризисных инициатив.

Кредитные каникулы для граждан и бизнеса

В рамках поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне имеют право обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул.

При каком кредите можно рассчитывать на каникулы:

▪️ потребительский кредит — максимум 300 тыс. рублей;

▪️ кредит по кредитной карте — максимум 100 тыс. рублей;

▪️ кредит для ИП — максимум 350 тыс. рублей;

▪️ автокредит — максимум 700 тыс. рублей;

▪️ ипотека — для регионов до 3 млн рублей; для Москвы — до 6 млн; для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного округа — до 4 млн рублей.

Заемщики могут обратиться за кредитными каникулами до конца сентября, если их доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в 2021 году. Мера распространяется на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

Что будет с иностранными компаниями, ушедшими из России

Предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства и продажи компании новым собственникам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Такой механизм будет осуществляться в период от трех до шести месяцев в зависимости от того, как настроены собственники таких компаний», — сказал он.

Он также заявил, что Россия 15 марта подготовит платежное поручение в рублях для оплаты внешнего долга в случае, если не получится оплатить в валюте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия принимает меры и сможет минимизировать последствия экономической войны, которую объявили западные страны.

«Целый набор мер был принят Центробанком, которые реализуются. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», — сказал он.

Содержание второго пакета мер поддержки граждан и бизнеса

Ранее в парламенте одобрили второй антикризисный пакет. В него вошли меры, касающиеся сбережения доходов граждан, снижения и приостановки уплаты ряда налогов, поддержки транспортной сферы и строителей.

Так, на фоне санкций не будут взимать подоходный налог (13%) с процентного дохода по банковским вкладам, которые превышают миллион рублей.

«Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021-2022 годы», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, под «налог на роскошь» будут подпадать автомобили стоимостью от 10 млн рублей, а не от 3 млн, как раньше. Это будет работать в отношении машин, купленных с 1 января 2022 года.

Ставка НДС для уже открытых гостиниц будет снижена с 20% до нуля на пять лет. Аналогичной льготой смогут воспользоваться инвесторы, которые строят или предоставляют в аренду средства размещения. Для IT-компаний налог на прибыль обнулят на период 2022-2024 годов.

Правительство сможет принимать решение об упрощенном допуске в РФ иностранных препаратов. В Минздраве рассказали, что в случае дефицита или риска возникновения дефицита лекарств ввоз в Россию зарегистрированных препаратов и их дальнейшее обращение допускается в иностранных упаковках.

Для поддержки авиаотрасли в рамках реализации второго пакета антисанкционных мер президент РФ 14 марта подписал закон, позволяющий регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

Первый пакет антисанкционных мер

8 марта Владимир Путин подписал первый пакет антикризисных мер. Документ предполагает введение моратория на проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, введение кредитных каникул для физлиц и бизнеса до 30 сентября, а также возможность для правительства дополнительно индексировать страховые пенсии, пенсионный коэффициент и фиксированную выплату к пенсиям.