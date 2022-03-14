«Опомниться не успели, как вступили в новый кризис». На какую господдержку рассчитывает бизнес

Влияние новых санкций ощутили на себе 84% российских компаний. Это следует из мониторинга, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В условиях нарастающего давления предприниматели рассчитывают на господдержку, льготы и ждут смягчения регуляторных норм.

Новые антироссийские санкции серьезно осложнили положение бизнеса. Его зависимость от импорта оказалась еще серьезнее, чем предполагалось. Об этом 14 марта на пресс-конференции заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами проведенного мониторинга.

«Этот кризис по-настоящему тяжелый, беспрецедентный. Если старыми санкциями, введенными до 24 февраля, до начала спецоперации на Украине, было затронуто 26,4% компаний, то сейчас уже 84,1%», — отметил Титов, выступая на пресс-конференции ТАСС. Он сослался на итоги мониторинга «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций» (18 февраля – 7 марта). В рамках исследования было опрошено 6 тыс. компаний в 85 регионах России.

Курс рубля и разрыв цепочек поставок товаров — самые тяжелые моменты текущего кризиса, уточнил бизнес-омбудсмен. Из мониторинга следует, что ослабление рубля затронуло деятельность 60,9% компаний. Разрыв цепочек поставок негативно повлиял на 39,6% организаций. Блокировка ряда цифровых платформ создала реальные проблемы для 14,1% предпринимателей.

Несмотря на то, что прямым ввозом занимается меньшая часть компаний, импортную составляющую больше 10% имеет 73,2 % компаний, отметил бизнес-омбудсмен. «Еще 36,3% зависят от ввоза больше, чем наполовину, а у 36,9% импортная составляющая в бизнесе — 10%-50%», — сказал Титов.

По его оценке, 56% российских предпринимателей так и не вышли из прошлого кризиса. «Опомниться не успели, как вступили в новый кризис», — отметил Титов.

Сейчас нужны не косметические, а масштабные меры государственной поддержки бизнеса, считает омбудсмен. Тем более, что по итогам прошлого года антикризисными мерами «смогли воспользоваться далеко не все».

Пытались воспользоваться, но не смогли

В 2020-2021 годах только 38,5% представителей бизнеса смогли воспользоваться антикризисными мерами правительства. 31% компаний не смогли получить помощь, хотя пытались это сделать. 30,5% предпринимателей даже не пытались ее получить.

«Господдержкой должно быть охвачено 90% бизнеса», — уверен Титов. Как следует из мониторинга, предприниматели назвали почти полтора десятка мер господдержки, которые должны стать первоочередными.

Начать необходимо со снижения ставки страховых взносов. «Ставка единого страхового налога (ЕСН) должна быть 12% или хотя бы 15%. Причем снижение ставки не ведет к снижению доходов страховых фондов, так как после снижения ставки часть бизнеса начинает делать взносы», — подчеркнул Титов.

Вторая проблема, с которой необходимо разобраться правительству — высокая закредитованность бизнеса. «Нужно ввести мораторий на выплату основного долга, тела кредита, разрешить платить только по процентам. Это было бы системное решение», — считает Титов.

Третья мера (за нее высказался каждый пятый предприниматель) — прямые выплаты, субсидии на поддержание занятости. Власти могли бы, по опыту борьбы с пандемией, дать бизнесу субсидии в размере МРОТ и льготные кредиты с условием сохранения занятости в течение года.

Кроме того, бизнес заинтересован сейчас в том, чтобы были заморожены тарифы естественных монополий.

Амнистия по экономическим статьям

Титов также предложил провести амнистию бизнеса, осужденного по уголовным делам. «Количество уголовных дел по экономическим статьям растет. В 2021 году рост по сравнению с 2020-м составил 7,7%. Сейчас 2300 предпринимателей находятся в СИЗО и в колониях по статьям о незаконном предпринимательстве, уклонению от уплаты налогов, по статье за мошенничество. Их всех надо освободить», — предложил бизнес-омбудсмен.

Прозвучала и мера, которая не потребует расходов от правительства. Это снятие противоковидных ограничений. По данным Титова, 46 регионов сняли ограничения (кроме масочного режима и санитайзеров). «Надо снять везде. Самые жесткие и несоответствующие уровню заболевания ограничения остаются в Хабаровском крае, в Липецкой области, в республиках Саха-Якутия, Тыва, Ингушетия», — отметил Титов.

С 15 марта в Москве указом мэра отменяется ношение защитных масок и антиковидные меры на предприятиях – в целях поддержки граждан и бизнеса.

У бизнеса есть дополнительные предложения по мерам господдержки. Например, владелица сети семейных кафе «Андерсон» и омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова выступила против введения обязательной маркировки большинства товаров.

«До 2023 года, как предполагается, будет приостановлен проект по введению маркировки продукции. Но этот проект в принципе вреден, неприемлем для бизнеса, не несет никакой пользы, одни только расходы. Приостановить — это полумера, это не устраивает», — пояснила Татулова «Газете.Ru».

Если государство хочет через маркировку контролировать бизнес, собирать статистику – «оно полностью должно субсидировать эти расходы». По ее словам, прежде чем распространять маркировку на все сферы, необходимо, чтобы государство отчиталось перед налогоплательщиками о результатах этой кампании.

Она называла итоги маркировки нулевыми: «черный рынок» как работал, так и работает, а добросовестные предприятия при этом несут расходы на маркировку. «Маркетплейсы забиты «черным» товаром. Российский производитель замучен бесконечными нововведениями, а ввозить и продавать по-прежнему можно все, что угодно. В нынешнем своем виде маркировка непродуктивна», — заключила Татулова.

«Маркировку нужно сохранять только на то, в чем есть реальная польза для людей: на шубы, лекарства, подакцизные товары, на табак», — уверена Татулова.

Во время подготовки материала «Газеты.Ru» руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева заявила, что маркировка для новых категорий товаров вводиться не будет, однако уже начатые эксперименты в этой сфере продлят.

По словам Татуловой, сейчас в стране есть накопленные проблемы, они только усугубляются. «Проблема не только в том, что очередной кризис пришел, и все стало плохо. Бизнес неоднократно ставил вопросы перед правительством. В том числе все проблемы были обозначены в докладе бизнес-уполномоченного еще за прошлый год. Реализовано — 6% из предложенного», — говорит Татулова.

Она считает, что никаких новых особенных мер господдержки выдумывать сейчас не надо.

«Нужно просто взять и реализовать то, что ранее предлагалось бизнесом, а не выдумывать какие-то новые интересные меры. Реализуйте. За месяц», — подчеркнула Татулова.

Она не берется прогнозировать, какие из предложенных бизнесом мер власти реально начнут реализовывать. «Главное, не наказывать бизнес, а учить. Предотвращать конфликтные ситуации. Контролирующие органы должны получать премии за обучение бизнеса, а не как сейчас, за найденные нарушения выписывать штрафы. Сейчас им выгодно кошмарить бизнес. Но это же не способ пополнения бюджета, не должно так быть», — заключает Татулова.

В марте правительство ввело несколько мер господдержки бизнеса и готовит новые. В частности, до конца года вводится мораторий на проверки предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться кредитными каникулами или уменьшить размер платежей по займу. Также правительство выделило 500 млн руб. для компенсации расходов за использование системы быстрых платежей. Идет запуск программы льготного кредитования МСП.