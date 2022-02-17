Как меняются тарифы за отопление. ФАС анализирует ситуацию

Гражданам, полагающим, что цена в итоговой квитанции завышена из-за неправильных расчетов, следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, проверяет подобные сигналы. Кроме того, россиян ожидает перерасчет за отопление — дополнительную сумму начислят в марте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Федеральная антимонопольная служба изучает появившуюся информацию об удорожании отопления для граждан. Об этом сообщила в четверг, 17 февраля, пресс-служба ФАС.

«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — отмечается в релизе.

В ведомстве также порекомендовали гражданам, считающим, что цена в итоговой квитанции за жилищно-коммунальные услуги завышена из-за неправильных расчетов, обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

Как меняются тарифы

По данным ФАС, в 2021 году изменение размера платы за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами — на 1,9%, что соответствует параметрам, утвержденным правительством РФ, передает ТАСС.

Ранее о том, что рост тарифов ЖКУ в 2022 году составит в среднем 3,5-5%, сообщал заслуженный юрист России Иван Соловьев, ссылаясь на соответствующее распоряжение кабмина.

«Какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса», — пояснил он агентству «Прайм».

Перерасчет за отопление

Ожидается, что в марте многие собственники жилья получат платежки с учетом перерасчета стоимости отопления. Как пишет портал Primpress со ссылкой на представителей ресурсных организаций, будет произведена корректировка начислений.

Суммы станут больше по сравнению с предыдущими месяцами. В целом начислят по 1500 рублей с одной квартиры.

«Изменение коснется тех людей, которые проживают в домах, где установлены общедомовые счетчики. Также перерасчет ждет всех, кто оплачивал отопление равными долями в течение года. Дополнительное начисление затронет февраль и часть марта», — говорится в публикации.

При этом собственники вправе отказаться от получения ежегодной квитанции с корректировкой. Для этого необходимо на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7 (в отопительный период). В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления.

Как дорожают ЖКУ...

Большинство россиян обеспокоены стоимостью ЖКУ, выяснил холдинг «Ромир». Почти пятая часть (19%) респондентов называют коммунальные платежи неподъемными, и еще 52% называют их просто высокими. .

Согласно результатам исследования, Лишь 29% опрошенных считают услуги ЖКХ доступными, из них 3% россиян способны оплачивать их без каких-либо проблем. Еще 26% респондентов также назвали коммунальные платежи доступными, однако хотели бы их уменьшения.

Более половины россиян (52%) считают размеры платежей за услуги ЖКХ высокими, еще 19% — очень высокими и неподъемными.

«Многие россияне сегодня не уверены в стабильности своих доходов, это следствие пандемии и экономических проблем, с которыми столкнулась наша страна в последние два года. При этом платежи за услуги ЖКХ растут, пусть и медленнее, чем цены на многие товары повседневного спроса. Это добавляет стресса в ситуации, которая и так непростая для людей», — отметил доктор социологических наук Андрей Милехин.

...и на что жалуются потребители

Самая острая проблема в сфере ЖКХ — неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт дома. С вопросами на эту тему чаще всего обращались россияне на горячую линию НП «ЖКХ Контроль» в третьем квартале 2021 года. Доля таких обращений — 14,5%.

На втором месте — проблемы с начислением платы за коммунальные услуги (12,8%). Причем каждое шестое из таких обращений связано с оплатой расходов на общедомовые нужды, и доля таких вопросов растет.

На третьем месте — проблемы управления многоквартирным домом (11,4%). Выросла доля жалоб на качество ЖКУ (четвертое место). Чаще люди стали интересоваться благоустройством придомовых территорий (пятое место).

Эксперты констатируют, что многие вопросы в сфере ЖКХ остаются нерешенными и требуют более системного подхода и правового регулирования.