Юрист объяснил, как избежать переплат за услуги ЖКХ

Руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев в разговоре с «Газетой.Ru» дал советы, как избежать излишних переплат за коммунальные услуги.

По словам эксперта, к основным коммунальным услугам относятся вода, свет, отопление и содержание и ремонт. В некоторых случаях в платежки включаются какие-либо дополнительные услуги, которые не относятся к общепринятым, — например, консьержи, камеры, содержание земельного участка вокруг дома и так далее.

«Платить за них вы не обязаны — они входят в городской тариф «содержание и ремонт». Если плату требуют за услуги вне списка, то нужно сделать запрос в управляющую компанию, на каком основании взимают плату, а те должны предоставить решение собрания, на котором это было утверждено», — рассказал он.

В свою очередь, как отмечает юрист, в некоторых случаях услуга исполняется некачественно — например, если речь идет об утилизации ТКО (твердые коммунальные отходы).

«В платежке говорится, что за месяц вывезли 100 кубов мусора, но вы осознаете и у вас есть доказательства, что забрали всего 2 куба. В качестве доказательств могут выступать расшифровки ГЛОНАСС, фотографии, которые вы делали с утра до вечера. В этом случае вы имеете полное право заплатить только за вывезенные 2 куба и защищаться в суде», — отметил эксперт, добавив, что это, впрочем, очень сложный процесс.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в середине 2022 года россиян ждет повышение стоимости коммунальных услуг.