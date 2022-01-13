«В среднем мы оба с тобой упитанные». С Кудриным поспорили о росте уровня жизни на 20%

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил нынешний уровень жизни в России на 20% выше, чем в 1990-м году перед распадом СССР. Он также отметил, что в начале нулевых годов благосостояние россиян выросло в три раза. Однако многие эксперты с его высказываниями не согласились, назвав их усредненными.

«Мы начинали с очень низкого уровня»

«В 2003–2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 до 2011 год, уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

По его словам, в начале нулевых годов были построены основы рыночной экономики. В стране теперь существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, а не государством, дефицита нет.

«Начиная с 1990-х у нас огромная предпринимательская активность. В начале пути не все сразу находили себя в рыночной экономике, но те, кто находил, получали большие возможности. Россия, несомненно, стала нормальной рыночной экономикой. В 1989 году это бы казалось сказкой», — отметил глава Счетной палаты.

Он пояснил, что в 90-е и в начале 2000-х были созданы базовые институты и приняты ключевые законы: например, закон о банках и банковской системе, о фондовом рынке, приняты налоговый, трудовой кодексы и многие другие. Все они принципиально определяли и выстраивали взаимоотношения всех участников рынка.

«Мне приятно, и я горжусь тем, что, будучи вице-премьером, способствовал признанию России всеми международными организациями как страны с рыночной экономикой», — заключил он.

«Средняя температура по больнице»

Однако некоторые эксперты с заявлениями Кудрина не согласны. Они уверены, что, хотя, по формальным показателям Россия опережает СССР по уровню жизни, сравнивать их не стоит. Кроме того, в рейтинге стран по индексу человеческого развития, который считает ООН, РФ упала в два раза.

«Нужно учитывать, что эти данные все равно средняя температура по больнице. В СССР не было такой, как сейчас, дифференциации по доходам. Сегодня у нас страна практически латиноамериканского типа с очень большим неравенством. Если в среднем мы превысили советский уровень (по уровню дохода – «Газета.Ru»), это не значит, что его превысило все население. По расчетам моих коллег из НИУ ВШЭ, до 40% населения в середине 2010-х годов имели доходы ниже, чем в среднем жители РСФСР в поздние годы существования Советского Союза», сказала профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич в беседе с РБК.

Она отметила, что рассматривать подобные данные нужно также с учетом инфляции. Но в 1990-е годы она «очень сильно скакала, и измеряли ее, возможно, не всегда хорошо». Эксперт также назвала упомянутые Кудриным 20% усредненным показателем.

«Мы, очевидно, просели»

В свою очередь, главный экономист Macro-Advisory Владимир Тихомиров в беседе с тем же изданием сказал, что за 30 лет изменилась система цен, не только в России, но и в мире. Поэтому подобные сравнения уровней жизни бессмысленны.

«То, что раньше было дорогим, стало дешевым. И наоборот. Например, потребительская электроника за счет новых производств, технологического усовершенствования стала стоить меньше. Если покупка электронной аппаратуры около 30 лет назад была большой тратой для домохозяйств, то теперь все иначе. С другой стороны, существенно выросли цены на базовые товары, в том числе продовольственные. Теперь расходы на продовольствие, базовые услуги, например, ЖКХ, стали более высокими», — считает Тихомиров.

А ведущий научный сотрудник лаборатории анализа и прогноза экономических процессов центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ Владимир Сальников также напомнил, что цены на товары, их соотношение и стандарты жизни сильно меняются со временем. Если раньше «признаком высокого благосостояния» считался автомобиль, причем неважно, какой, то сегодня купить «четыре колеса» несложно.

Он также указал на факт, что в некоторых вопросах уровень благосостояния населения скорее упал. «Например, в сфере здравоохранения. В Москве оно может быть и не ухудшилось, хотя есть разные мнения, но порой за хорошее здравоохранение человеку приходится платить. В советское время здравоохранение было условно бесплатным и в среднем было лучше. С этой точки зрения мы, очевидно, просели. Какие-то товары стали доступнее, а вот здравоохранение, пожалуй, нет. Похожие вопросы могут быть к образованию. Но как корректно это измерить, пока непонятно», — заключил эксперт.

Неравное распределение

«Скорее всего, господин Кудрин имеет в виду ровно один показатель — реальные располагаемые доходы населения, то есть доходы за вычетом обязательных платежей вроде налогов и кредитов с поправкой на инфляцию. Если сравнить с 1990-м годом так и будет — хотя надо понимать, что в СССР разные времена были» — сказал директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев сайту KP.ru.

При этом он отметил, что люди, заставшие СССР в сознательном возрасте, «с председателем Счетной палаты и многолетним министром финансов не согласны». Эксперт пояснил, что опросы разного масштаба то и дело подтверждают: большинство взрослых россиян хотят назад в СССР.

«Парадокс: откуда такое стремление вернуть прошлое, если денег сейчас больше? Статистика учитывает доходы населения вообще. Но большой вопрос, как они распределяются. Да, суммарное богатство россиян за 30 лет выросло, но все мы прекрасно знаем, что значительная часть доходов концентрируется в руках небольшой группы очень богатого населения. Так что ностальгия по, как считают многие, более справедливым советским временам, абсолютно понятна. В общем, как гласила знаменитая карикатура, а в среднем мы оба с тобой упитанные», — заключил Николаев.