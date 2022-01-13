В Счетной палате рассказали о планах России в случае введения против нее санкций

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что угрозы США ввести новые санкции против России пока только являются игрой и определенным давлением. Об этом он сказал в кулуарах Гайдаровского форума, передает РИА «Новости».

«Санкции обусловлены определенными действиями России в военной области («планами» РФ напасть на Украину — прим.). Поскольку Россия заявила о том, что она не собирается предпринимать такие действия, то я бы не стал сейчас прогнозировать все последствия, еще рано», — подчеркнул Кудрин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность новых антироссийских ограничений со стороны США и вероятность ответных шагов Москвы.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что сенаторы от Демократической партии США собираются представить новый пакет санкций, который будет введен в случае эскалации напряженности на границе с Украиной.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.