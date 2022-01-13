Кудрин оценил уровень жизни в России после распада СССР

Уровень жизни сейчас в России примерно на 20% выше, чем это было в СССР. Об этом заявил глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

По его словам, в 2003-2004 годах страна смогла вернуться к тому уровню жизни, который был в 1990 году до развала Советского Союза. В том числе улучшилось качество жизни у врачей и учителей.

«В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — рассказал Кудрин.

Так, в 1990-е и начале 2000-х годов в России были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, за счет которых появилась нормальная рыночная экономика, что в 1989 году казалось невозможным, отметил Кудрин.

Глава СП также добавил, что сейчас российское государство обладает сотнями тысячами частными предприятиями, цены в государстве формируются рынком, дефицита нет, рубль стал конвертируемой валютой, а показатель госдолга один из самых низких в мире.

В декабре прошлого года Кудрин назвал вызовом для экономики России переход к углеродной нейтральности.