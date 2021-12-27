«Дураков, готовых переплачивать Украине за российский газ, в Европе нет»

До конца 2021 года «Газпром» не будет поставлять топливо по трубопроводу «Ямал-Европа». Для этого у монополиста нет как свободных мощностей, так и спроса со стороны европейских покупателей, считают эксперты. Киеву же не получится надавить на Москву при помощи Брюсселя, поскольку транспортировать газ через Украину для ЕС дорого.

Недельный простой «Ямал-Европы»

«Газпром» уже неделю не бронирует транзитные мощности трубопровода «Ямал-Европа». По этому маршруту российский газ поступает в Польшу и Германию, а дальше распределяется между странами Центральной и Западной Европы. Монополист не изменил стратегию и в понедельник 27 декабря. На аукционе традиционно были предложены 89,1 млн кубометров газа, однако «Газпром» вновь отказался от брони.

В то же время в Европе не наблюдается какой-либо паники по этому поводу. В частности, представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Анника Айнхорн заявила об отсутствии перебоев с газоснабжением в стране. К тому же, по ее словам, Россия по-прежнему выполняет свои контрактные обязательства.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что негативная тенденция по топливному транзиту через газопровод «Ямал-Европа» сохранится вплоть до начала 2022 года. Прежде всего это связано с завершением заполняемости второй нитки трубопровода «Северный поток — 2».

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, мощности «Газпрома» сейчас заняты прокачкой газа внутри страны и заполнением СП-2. Поэтому на транзит по трубопроводу «Ямал-Европа» их может не хватать. Более того, за последние полгода в Европе резко просел спрос на газ.

«В 2021 году объем закачки в российские подземные хранилища установил новый рекорд — порядка 73 млрд кубометров газа. Резко вырос и суточный отбор топлива из ПХГ — до 800 млн кубов. К тому же «Газпром» до конца декабря должен завершить заполняемость техническим газом второй нитки СП-2, а это — еще дополнительные 177 млн кубов», — резюмировал эксперт.

Сможет ли Киев надавить на «Газпром»

После окончания отопительного периода российский монополист может столкнуться с серией судебных исков со стороны европейских и украинских энергокомпаний. Тот же «Нафтогаз» недавно обратился в европейский суд с жалобой на «Газпром» касательно недостаточных объемов поставок топлива. Однако перспективы Киева остаются весьма туманными. Дело в том, что в энергетическом законодательстве ЕС прописана только возможность ограничения газовых поставок из третьих стран, но никак не увеличение транзита, считают эксперты.

По словам Фролова, вероятнее всего, в начале весны 2022 года вслед за Украиной подобное обращение в суд ЕС подаст и Польша. Однако ни у жалобы Киева, ни у претензии Варшавы не будет шансов на поддержку со стороны европейских стран.

«Жалоба «Нафтогаза» — катастрофически безграмотная. С таким же успехом украинцы могли бы потребовать увеличение поставок, например, со стороны Норвегии, но они этого почему-то не сделали. Но самое важное в этом документе — это требование Киева перенести точку сдачи газа к российско-украинской границе», — объяснил Фролов.

Это предложение Киев пытается продвинуть последние 10 лет. Сейчас точка сдачи российского топлива в ЕС расположена в австрийском Баумгартене. Перенос же точки гарантирует украинской ГТС прекращение зависимости от транзитного контракта с Москвой.

«Точка сдачи — это место, где газ меняет собственника. То есть Украина таким способом хочет привязать европейских покупателей к себе. Проблема Киева в том, что дураков среди стран ЕС, которые бы хотели переплачивать Украине за российский газ, нет. В то же время транзитная ставка через местную ГТС сейчас одна из самых дорогих в Европе», — отметил эксперт.

По словам Кондратьева, на Украине транспортировка тысячи кубометров газа сейчас стоит $2,6-2,7 на 100 км. Это в десятки раз дороже транзита через ту же Польшу.

«Это – традиционная история для «Нафтогаза» и для его главы — Юрия Витренко. Проблема в том, что изменение точки сдачи — невероятно сложная бюрократическая процедура, которая не приведет к увеличению поставок топлива в ЕС уже этой зимой. Трейдерам придется иметь дело с множеством контрагентов, что ставит под большой вопрос перспективы жалобы «Нафтогаза»», — подчеркнул аналитик.

Но что самое важное, претензии Польши и Украины к «Газпрому» не могут быть обоснованными из-за небольшой доли монополиста в европейских ПХГ — менее 10 млрд кубов от общего объема хранилищ в 104 млрд. К началу же отопительного сезона заполняемость хранилищ ЕС была на уровне в 78 млрд кубов. То есть «Газпром» изначально не смог бы удовлетворить топливные потребности ЕС, заключают эксперты.

Когда ожидать завершения энергокризиса

Биржевые цены на газ начнут снижаться не раньше окончания отопительного сезона. Вероятнее всего, котировки опустятся до отметки $400 за тысячу кубометров к апрелю-маю 2022 года (сейчас они в среднем держатся на отметке в $1200, но на прошлой неделе пробивали рекордное значение в $2600). Однако это неизбежно будет сопровождаться низким запасом топлива в европейских подземных хранилищах, из которых уже сейчас отбирают большое количество газа. В этом случае цены фьючерсных контрактов, скорее всего, вновь поднимутся в район $1 тыс. уже к осени 2022 года, считают эксперты.

По словам Фролова, европейская система, при которой формируются сразу два пиковых периода спроса на газ — зимний и летний, впервые дала о себе знать в 2021 году. Этот тренд, с большой долей вероятности, сохранится и в 2022-м.

«Подведя предварительные итоги 2021 года, «Газпром» особое внимание обратил на подготовку к летнему пику спроса на газ. При этом у европейских партнеров времени на закачку газа в ПХГ при такой системе будет гораздо меньше — около одного-двух месяцев. Для продавцов топлива такая система – идеальный вариант увеличить прибыль, но для покупателей — это станет бедой», — объяснил эксперт.

В свою очередь Кондратьев отметил, что многое будет зависеть от уровня нефтяных котировок и состояния спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом эксперт также не стал исключать, что в 2022 году мировой энергорынок снова будет ждать ценовое ралли.

«Если цены на нефть продолжат расти и в следующем году, то мы увидим увеличение стоимости газа по долгосрочным контрактам в ЕС. При таком сценарии стоимость тысячи кубометров летом 2022-го может составить порядка $500-600.