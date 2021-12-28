«Вместимость 34 танкеров — 4 млрд кубов. Дефицит газа в Европе — в 8-9 раз больше»

Отправка 34 танкеров с американским СПГ продолжит тренд на снижение газовых котировок в Европе — вплоть до возвращения к отметке $1 тыс. за тысячу кубов. Однако эта тенденция не будет носить длительного характера, предупреждают эксперты. Долгосрочные контракты «Газпрома» из-за спотовой привязки уже в начале 2022 года «впитают» в себя осенний рост биржевых цен на газ, подтолкнув европейцев к переходу на краткосрочную систему соглашений, считают специалисты.

Долгожданная помощь США?

После прохождения пиков осеннего энергокризиса в Азии Соединенные Штаты отправили в европейские терминалы в общей сложности 20 танкеров со сжиженным природным газом (СПГ). Еще 14 судов ожидают сигнала для отправления в ближайшее время.

В течение следующих недель европейцы наконец смогут получить дополнительные объемы топлива, в которых они нуждались на протяжении последних месяцев. На фоне увеличения уровней отбора газа из подземных хранилищ и высоких биржевых цен СПГ был во многом последним инструментом для ЕС по охлаждению рыночной паники в разгар отопительного сезона.

Американский СПГ — не помощник ЕС

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что прибытие в европейские терминалы американского СПГ поможет снизить газовые котировки до $1 тыс. за тысячу кубометров — и даже ниже. Однако ожидать долгосрочного тренда на уменьшение стоимости природного топлива не стоит, ведь фьючерсный рынок ЕС является очень изменчивой площадкой.

По словам директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, падение биржевых цен сейчас во многом обусловлено позитивными погодными прогнозами в европейских странах. На фоне относительно теплого декабря упала и потребность стран ЕС в российском газе.

«Отправка американского СПГ в европейские терминалы — важный сигнал для биржевых спекулянтов. Он означает, что рисков дефицита топлива в ближайшие две-три недели не будет. Кроме того, в ближайшие 10 дней в Европе ожидается резкое потепление. Например, в Брюсселе и Берлине в начале 2022 года будет до +10-15С», — подчеркнул Громов.

Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что несмотря на внушительный объем транзита СПГ, американский газ вряд ли поможет окончательно преодолеть топливный дефицит.

«Вместимость одного танкера СПГ составляет в среднем до 200 тыс. кубометров. 34 танкера — это примерно 6-7 млн кубов (если переводить из жидкого в газообразное состояние, около 3-4 млрд кубометров — «Газета.Ru»). В то же время перед стартом отопительного сезона в европейских ПХГ было только 78 млрд кубов из 104 млрд возможных. То есть дефицит составлял примерно 26 млрд кубов, это в 8-9 раз больше отправленного танкерами объема», — объяснил аналитик.

Географическая ловушка Украины

Наиболее современной инфраструктурой для приема американского СПГ обладают прежде всего страны Пиренейского региона — Португалия, Испания и Италия. Однако собственные терминалы также есть и у Польши, и у стран Прибалтики. Та же Варшава, с большой долей вероятности, закупит большие объемы сжиженного природного газа, считают эксперты.

По словам Громова, часть танкерных грузов отправится в терминал польского порта Свиноуйсце. Единственным же крупным энергетическим игроком в ЕС, у которого нет возможности напрямую перегонять американское топливо, является Германия, однако на помощь ФРГ должна прийти соседняя Бельгия. В этом плане наиболее сложная ситуация с приемом СПГ сейчас сложилась на Украине.

«Киев вынужден платить по $1-2 тыс. за тысячу кубов сжиженного топлива. Кроме того, до сих пор не реализованы планы правительства Януковича и Азарова по строительству терминала СПГ в Одессе. Тогда правительство даже договорилось с якобы представителем испанской компании Repsol, который впоследствии оказался современным Остапом Бендером. Получив деньги от Киева за консультации, он попросту испарился», — отметил Митрахович.

Государству еще удается в какой-то мере сдерживать внутренние тарифы на газ — физические лица платят 8 гривен (чуть больше 21 рубля) за кубометр. Однако уже в мае 2022 года эти показатели могут пересмотреть в сторону увеличения. В то же время на украинской бирже ценник уже достиг 60 гривен за кубометр, что ставит под угрозу перспективы химической и металлургической промышленности Украины.

Сейчас единственной возможностью для Киева получать регазифицированный СПГ является реверсная система поставок из Польши, подчеркнул Громов. Однако стоимость такого транзита привязана к споту, что сводит все преимущества маршрута на нет. По этой причине Украина и дальше продолжит зависеть от транзитных поставок российского топлива.

«Киев оказался в географической ловушке. Все страны черноморского бассейна, включая Украину и Турцию, можно назвать главными проигравшими в борьбе за американский СПГ.

В регионе существует огромная проблема Босфорского пролива, ширина которого не позволяет классическим супертанкерам входить в местную акваторию. Поэтому Анкара строит терминалы СПГ исключительно на средиземноморском побережье», — заключил Громов.

Угроза для «Газпрома» и новый раунд борьбы за СПГ

Споры вокруг необходимости сокращения зависимости Европы от поставок российского газа привели к тому, что Еврокомиссия призвала полностью отказаться от долгосрочных контрактов после 2049 года. Однако еще до наступления критической даты средняя стоимость длительных соглашений «Газпрома» с европейскими партнерами претерпит существенные изменения, считают эксперты.

По словам Громова, это обусловлено увеличением доли долгосрочных контрактов со спотовой привязкой (цена на газ для получателя зависит не от стоимости нефти, а от текущих биржевых котировок — «Газета.Ru») согласно нормам европейского энергетического законодательства. Уже сейчас соотношение спота и нефтяной привязки изменилось в пользу зависимости соглашений от биржи.

«Долгосрочные контракты «Газпрома» уже в начале 2022 года станут невыгодны европейцам. В действующих договорах сейчас достаточно высокий процент привязки цен к фьючерсам на один-три месяца вперед. Это значит, что уже в январе-феврале 2022 года российский газ будет впитывать резкий рост цен, который сложился на биржах ЕС в октябре-ноябре 2021-го», — подчеркнул Громов.

Именно по этой причине, отметил он, газопровод «Ямал-Европа» сейчас вынужденно простаивает из-за отсутствия спроса со стороны европейских покупателей. На фоне негативных ожиданий по росту цен на газ по долгосрочным контрактам европейцам нет особой необходимости брать топливо сверх взятых на себя обязательств – гораздо проще приобрести американский СПГ.

Однако, по мнению Митраховича, тренд на сжиженный природный газ вполне может завершится в Европе уже в ближайшие месяцы. Дело в том, что объемы предложения СПГ на мировом рынке сейчас находятся на относительно низких уровнях, чему примером может послужить недавний скандал, произошедший в Пакистане.

«Китай более-менее удовлетворил свои энергетические аппетиты, а вот Пакистан, напротив, столкнулся с множеством блэк-аутов. У Исламабада долгосрочный контракт на поставку СПГ с одним из крупнейших мировых трейдеров — компанией Gunvor, который уже предупредил контрагентов, что не выполнит обязательств из-за банальной нехватки топлива у сингапурского подразделения фирмы», — резюмировал Митрахович.

Как подчеркнул эксперт, это означает, что уже в ближайшие месяцы между Европой и Азией может начаться новый раунд борьбы за СПГ. При этом растущий спрос со стороны Пакистана и других соседних стран может перевесить чашу весов в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона, что неизбежно спровоцирует очередной рост биржевых газовых котировок ЕС выше $1-1,2 за тысячу кубов.