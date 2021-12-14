Bloomberg: ЕК разработала план по отказу от долгосрочных газовых контрактов с Россией

Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - станция на пути транспортировки российского газа в Европу

Брюссель хочет к 2049 году отказаться от долгосрочных контрактов по поставкам газа в Европу. В том числе российским. По данным ЕК, это связано с «зеленым» переходом после 2050 года. При этом европейские политики предложили ряд мер, которые обезопасят страны от энергокризиса, подобно тому, что произошел в этом году. Среди них — обеспечение необходимых объемов сырья в резервах перед отопительным сезоном.

Евросоюз хочет ограничить долгосрочные договоренности по импорту природного газа в Европу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на план, подготовленный Еврокомиссией. Официальных заявлений по этому поводу пока не было. Якобы этот план будет опубликован в среду.

Авторы материала в качестве причины называют «зеленый» энергопереход, который намечен на 2050 год. Подразумевается, что именно к этому году европейские страны выйдут на «нулевой уровень» выбросов парниковых паров.

Агентство утверждает, Евросоюз намерен к этому времени аннулировать все долгосрочные контракты на поставку углеводородов. Это, в свою очередь, будет означать радикальную перестройку рынка.

Вместе с тем, желания Брюсселя противоречат российской позиции, отмечает агентство.

Еврокомиссия также намерена повысить безопасность прокачки сырья с учетом его дефицита в этом году и соответственно подорожанием.

При этом в статье приводится не только законодательная причина, но и политическая. «Усилившаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной грозит дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне», – говорится в материале иностранного агентства.

Поэтому ЕК хочет применить стратегический подход к хранению газа.

В частности, европейцы хотят обеспечить наличие высокого уровня заполнения резервов к началу отопительного сезона. Но операторам транспортных систем политики хотят разрешить проводить добровольные совместные закупки стратегических запасов газа, так как накопленные ресурсы могут быть выпущены только в случае ЧС.

Помимо этого, странам ЕС предлагается анализировать свой уровень заполненности хранилищ газа и учитывать все возможные риски в области безопасности поставок, в том числе от иностранных компаний. Если риски все-таки будут выявлены, то будут применены контрмеры. Например, государствам придется установить минимальный уровень заполненности хранилищ и придерживаться его. В качестве контрмер могут быть использованы торги или аукционы.

Как отмечается агентство, ЕК считает, что разработанная система поможет странам Европейского союза «более эффективно реагировать» на газовые кризисы. По информации Bloomberg, главы правительств стран ЕС должны обсудить запланированные меры 16 декабря. В ЕК считают, что Москва хочет вернуть расчет стоимости газа в зависимости от цены на нефть. Пока такая привязка есть только у 20% европейских контрактов «Газпрома».

По мнению главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, напряжение на газовым рынке можно считать искусственным. «Россия может легко увеличить экспорт в Европу примерно на 15% <...> и значительно успокоить европейский газовый рынок», – заявил Бироль в конце ноября.

Эксперт считает, что к ситуации с высокими ценами на газ привела «позиция некоторых крупнейших поставщиков нефти и газа». «Некоторые страны не готовы помогать в этой ситуации. На самом деле, определенное напряжение на сегодняшних рынках можно считать искусственно созданным», – подчеркнул глава МЭА.

Еще в сентябре этого года российский президент Владимир Путин сказал, что те, кто заключил долгосрочные контракты на поставки российского газа, могут «потирать руки».

«На свободном рынке в Европе – $650 за тысячу кубов. Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам», – отметил он, говоря об энергокризисе в Европе.

У России, подчеркнул Путин, «подход другой». «У нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут гораздо более мягко», – напомнил он.

Но те, по отношению к долгосрочным контрактам «Газпром» «не продает по такой цене, и те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать».

«Иначе [им] пришлось бы платить по 650 [долларов за тысячу кубометров]. А «Газпром» в той же Германии продает по 220 [долларов за тысячу кубометров], во всяком случае, совсем недавно это было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь», – пояснил он.

Энергокризис в Европе

Спотовая цена на газ в Европе уже превысила до $1400 за тысячу кубов. В частности, цены взлетели и из-за заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что российский газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен в ближайшее время из-за «несоответствия правилам ЕС».

Снижение цен на топливо ожидается только к весне 2022 года. Предполагается, что цены упадут вдвое. Что касается причин энергокризиса, — европейские политики указывают на «комплекс объективных факторов». Он возник осенью этого года из-за нехватки топлива в странах Европы.