Украина требует продлить транзит газа. У России есть три условия

Переговоры о продлении транзита газа через Украину могут начаться, когда у России будет понимание, кто и на каких условиях будет покупать топливо, заявили в МИД России. Договор между Киевом и Москвой заканчивается в 2024 году. Как считают в российском министерстве, Украина сейчас поднимает газовый вопрос лишь в политических целях.

Глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что Россия будет готова начать переговоры о продлении газового транзита через ГТС Украины при трех условиях. Его слова передает РИА «Новости».

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — заявил Полищук.

Дипломат добавил, что вопросы поставок газа через украинскую газотранспортную сеть являются вопросами исключительно коммерческими. Актуальный транзитный контракт между Москвой и Киевом действует до 31 декабря 2024 года, поэтому власти Украины поднимают сейчас вопрос о его продлении в политических целях, подчеркнул глава департамента МИД.

Неделю назад директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона готова продлить договор с Россией о транзите газа уже сейчас.

«Это станет залогом минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы», — отметил он. По словам Макогона,

партнерам Украины в Евросоюзе «необходимо учесть очевидные преимущества украинской ГТС и учитывать перспективу гарантированной, незаполитизированной, стабильной транспортировки газа».

Он добавил, что ГТС Украины полностью соответствует всем требованием Евросоюза. «Это надежная и проверенная временем инфраструктура с уникальными резервными мощностями», — заверил Макогон.

За продление газового контракта с Россией выступал ранее президент Украины Владимир Зеленский. Действующее до 2024 года соглашение предусматривает прокачку 40 млрд кубометров газа в год. «Газпром» при этом оплачивает мощности трубопровода вне зависимости от фактических объемов транспортировки через Украину.

Украина настаивает на увеличении транзита российского газа. Страна уже лишилась части транзита, поскольку Венгрия с октября получает газ по «Турецкому потоку» в соответствии с новым контрактом с РФ.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния ГТС Украины.

При этом объемы поставок должны будут соответствовать объемам закупки российского газа компаниями Евросоюза по новым контрактам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу. Однако украинская ГТС при возросшей нагрузке может просто «лопнуть», так как оборудование требует ремонта и модернизации, считает глава государства.

«Можно было бы увеличить действительно поставки и по ГТС Украины. Только для «Газпрома» это в убыток. Имею в виду, что современное оборудование. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия», — добавил Путин.