Минсельхоз опубликовал проект помощи овощеводству

Выращивающие в своем огороде картофель и другие овощи россияне смогут рассчитывать на субсидии государства. Механизм помощи начнет действовать уже с нового года и, по расчету правительства, поможет наконец сбить цены на «борщевой набор». Участники рынка видят недостатки в этом плане — начиная со скромного объема поддержки.

Правительство определилось, как будет поддерживать производителей картофеля и других овощей из «борщевого набора». На публичное обсуждение представлен проект постановления о субсидиях «гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (ЛПХ)».

Если владельцы ЛПХ будут выращивать картофель и другие овощи не только для себя, но и на продажу, им обещано «финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по ставке на 1 тонну реализованных картофеля и овощей открытого грунта». Об этом говорится в поправках к правительственной программе «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства». Поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Субсидировать власти обещают также часть затрат «на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур».

Планируется, что правительственные субсидии можно будет получить по итогам урожая 2022 года.

В октябре эти меры господдержки анонсировал директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов.

Помощь не для всех

В проекте уточнено, что субсидии овощеводам лимитированы. Лимит на 2022 год — около 5 млрд рублей, поясняли ранее «Газете.Ru» в Минсельхозе.

У чиновников имеется обеспокоенность тем, что с каждым годом количество овощей, выращенных в ЛПХ, сокращается. «В личных подсобных хозяйствах граждан производится более 50% овощей и 65% картофеля (по итогам 2020 года — 65,3%)», — уточнили в Минсельхозе.

«В прежние годы россияне обеспечивали сами себя картофелем на 90%, остальное докупали в магазинах», — отмечает руководитель аппарата «Картофельного союза» Татьяна Губина. Она считает, что идея правительства состоит как раз в том, чтобы при помощи субсидий поддержать владельцев небольших земельных участков. Возможно, россияне начнут активнее выращивать картофель и другие овощи не только себе на прокорм, но и на продажу.

Сейчас, по данным Минсельхоза, только 10% картофеля и других овощей, выращенных в домохозяйствах, «реализуется в целях дополнительного или основного заработка».

Минсельхоз намерен увеличить отдачу от ЛПХ и встроить мелких собственников земли в сбытовые цепочки, ведущие к розничным потребителям. До 2030 года планируется увеличить объем картофеля, выращенного россиянами в ЛПХ, на 15%, сообщили в Минсельхозе.

Россиян, готовых выращивать картофель на продажу, планируется также вовлекать в сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Там они смогут получать поддержку на приобретение «техники и оборудования, например, мини-теплиц для выращивания овощей закрытого грунта и малогабаритной техники для выращивания картофеля и овощей открытого грунта».

Минсельхоз обещает продавать новым русским картофелеводам сельхозтехнику со скидкой 50%.

Субсидии и скидки правительство выделяет на фоне дефицита картофеля и роста цен на всю продукцию «борщевого набора».

На прошлой неделе Счетная палата выявила, что Минсельхоз по итогам 2020 года не обеспечил в необходимом количестве валовое производство картофеля. Между тем картофель, как продукт питания, входит программу продовольственной безопасности страны.

Картофельный кризис

В этом году картофель дорожал даже осенью, сразу после сбора нового урожая. Такого раньше не случалось. Корнеплод в 40 субъектах РФ в ноябре подорожал на 2%, в 15 субъектах рост цен достигал 7,4%, свидетельствуют данные Росстата. Минсельхоз даже планировал нарастить закупки импортного картофеля в странах СНГ, чтобы сбить цены на компоненты «борщевого набора».

Опрошенные «Газетой.Ru» отраслевые эксперты со скепсисом отнеслись к потенциальному влиянию субсидий на урожай следующего года.

«Мы поддерживаем любую правительственную инициативу, которая поддерживает нашу отрасль. Но для того, чтобы определить, как эта господдержка повлияет на АПК, нужно увидеть цифры, конкретные объемы субсидирования отрасли. В проекте постановления правительства есть формула расчета субсидий овощеводам, но конкретные суммы не указаны», — говорит Губина из «Картофельного союза».

Право определять размер субсидий для картофелеводов правительство делегировало субъектам РФ. Это значит, что

в разных регионах размер субсидий будет разный. Но какой именно, пока не понятно. Зато известны расходы на выращивание картофеля с одного гектара. «Это, как минимум, 250-300 тыс. рублей. Такие расчеты корректны для организованного сектора. А сколько потратит мелкий собственник, владелец личного подсобного хозяйства, неизвестно», — отмечает Губина.

Стань прозрачным

Эксперты высказывают сомнения, захочет ли владелец ЛПХ тратить немалые суммы в расчете на будущую субсидию, которая ему может и не достаться. «По традиции, объем запланированных субсидий делится на количество получателей. Если участников этой программы будет много, а 5 млрд рублей не такая уж большая сумма, то эффект от субсидий будет незначительным», — рассуждает директор «Национального союза производителей плодов и овощей» Михаил Глушков.

Он уточняет, что 5 млрд рублей субсидий предназначены для всех овощеводов, то есть и в организованном секторе, и в ЛПХ. Предпочтение могут отдать производителям овощей из «борщевого набора», разработают ограничительные критерии, остальным производителям может вообще ничего не достаться из госсубсидий.

«С другой стороны, маловероятно, что в личных подсобных хозяйствах начнут выращивать на продажу элитные сорта картофеля. Обычно в ЛПХ сажают ту же самую картошку, которая осталась от прежнего урожая. Так ведется испокон века», — обращает внимание Глушков.

Кроме того, россияне-овощеводы смогут получить госсубсидии только после того, как они станут налогоплательщиками, зарегистрируются как самозанятые, например. «Иначе как государство отследит расходы, на основании чего будет выплачивать владельцу ЛПХ субсидию? Может, я в своем ЛПХ вообще ничего не потрачу. Только мой бесплатный труд на сбор колорадского жука», — иронизирует Губина из «Картофельного союза».