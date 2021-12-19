Депутат Олег Нилов рассказал, как повысить зарплату аграриям

Первый зампредседателя аграрного комитета Госдумы Олег Нилов в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему в России растут цены на овощи и фрукты, раскрыл претензии к правительству, рассказал, как повысить зарплату работникам сельского хозяйства и заявил, что госбезопасность заключается в полных холодильниках.

— На прошлой неделе в Госдуме отчитывался перед депутатами министр сельского хозяйства Патрушев и выяснилось, что Россия не обеспечила себя элементарным продуктом – картофелем. Валовое производство картофеля меньше, чем предписано нормами продовольственной безопасности страны. Олег Анатольевич, что не так делает Минсельхоз и что следовало бы делать для полноценного обеспечения россиян овощами, фруктами и другой сельхозпродукцией?

— Я не хотел бы предъявлять претензии исключительно Минсельхозу. Ведомство работает. Экспорт сельхозпродукции вырос в последние годы в разы. Порядка $30 млрд Россия на этом зарабатывает теперь. Это больше, чем экспорт вооружений. Но и проблем еще немало. За высокие цены и дефицит спрашивать надо и с Минпромторга, с ФАС, и с прокуратуры. Давайте разбираться.

— Давайте. Но что не так делает Минпромторг? Почему розничные цены в магазинах бьют рекорды? Только ли потому, как мы слышим от чиновников, что от экономических, климатических потрясений продовольствие везде в мире дорожает, нарушены глобальные цепочки поставок…

— Разумеется, проблема не только в этом. Но тот же Минпромторг давно уже должен был обеспечить свободный доступ производителя сельхозпродукции на потребительский рынок. Давайте наконец откроем рынки для небольших фермерских хозяйств, для всех, кто выращивает овощи, фрукты, ягоды в личном подсобном хозяйстве. Для себя выращивает и на продажу.

В Европе есть хорошая практика — торговые сети там, как правило, не работают по выходным дням. Закон запрещает. Зато торговать в выходные дни приезжают частники, мелкие производители, фермеры.

Они привозят на продажу свою собственную продукцию на привокзальные площади, на центральные улицы.

— Что это нам даст?

— У мелкого производителя продукция с минимальной наценкой. В итоге и торговые сети будут вынуждены приблизить свои космические цены к реальным, к ценам улиц и площадей, к ценам производителей.

— Вообще-то сельхоз рынки в российских городах работают, ярмарки тоже проводятся...Правда, такое ощущение, из личного опыта, что на таких ярмарках выходного дня перепродаются помидоры-огурцы от одного и того же оптового поставщика, как и в Ашане и в Метро, везде все одинаковое.

— Плодоовощная монополия на этих рынках. Крупные поставщики из бывших республик Союза, крупные агрохолдинги все монополизировали. Поэтому и нужно создать им реальную конкуренцию, допустив на рынки непосредственных производителей, а не перекупщиков, торгующих с наценкой до 1000%.

— Этой проблеме лет 30, но…

— Но все-таки цены можно сбить. Вот сейчас всем аграриям, кто сам выращивает сельхозпродукцию, разрешили торговать на своем участке. Что называется с поля. Без всяких лицензий, платежей за место, прочих бюрократических заморочек.

Но нужен следующий шаг. Я внес предложение разрешить кооператорам, фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств осуществлять не только торговлю с поля но и выездную торговлю. Чтобы садовод, например, мог продать пару мешков яблок. Или излишки урожая картошки с капустой.

— Продать где?

— В соседнем городе, например. Или в большом селе, в райцентре. Сейчас это тоже разрешено делать, но нужно арендовать торговое место, собрать разрешительные документы. Могут и отказать, мест, мол, на всех недостаточно.

А нужно сделать так, чтобы не производитель платил за аренду торгового места, а чтобы ему бесплатно были созданы все условия для торговли. Только приезжай, привози продукцию и продавай. Вот вам и конкуренция и цены вниз.

— Что еще можно сделать?

— Нужно открыть информацию о цене и марже. У любого товара есть свой штрих-код. С информацией о товаре. С наименованием, ценой продажи и т. п. Но там указана только розничная цена. Я предлагаю сделать обязательным указание еще и отпускной цены производителя.

Чтобы покупатель видел, сколько накручено сверху и на основании этой информации покупатель решал бы, стоит ли ему отовариваться в этом магазине или поискать цену не столь спекулятивную.

— Тогда вносите законопроект соответствующий.

— Я вносил. Отзыв правительства был отрицательный. Дума не осмелилась поддержать. Но я внесу снова. Потому что ситуация меняется. Чиновники вынуждены быть сговорчивее. С ценами-то даже на борщевой набор проблемы. А торговым сетям все нипочем. Им даже выгоднее сгноить товар, но цену не снижать.

— Эту проблему, кажется, начали решать?

— Начали думать, как решать. У нас сейчас по многим продуктовым позициям кризис перепроизводства. Товара производится больше, чем надо. Рекордный экспорт! Но при этом за чертой бедности 20 млн россиян остаются. Они на голодном пайке, недоедают, потому что мизерные доходы. МРОТ такой, что народ мрет!

close 100% Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Я в этом году внес законопроект. Это было сделано специально 8 сентября, в день установления блокады Ленинграда. После блокады да и сейчас ленинградцы и корочку хлеба не выбросят, а у нас миллионы тонн вываливается на свалки. Причем выбрасывают продукты пригодные, но с истекающим сроком годности. Такие продукты, еще пригодные, можно было бы отдать людям, или на переработку или на корм животным.

Но налоговое законодательство сейчас такое, что выгоднее выбросить, чем раздать бесплатно. Закон запрещает просто так раздавать непроданные продукты. За это, кроме налогов, еще и за утилизацию придется заплатить. Запрет на бесплатную раздачу порождает так называемую, переоформленную просрочку.

— Это когда ценники переклеивают и пускают еду на прилавок по второму кругу?

— Да. Вообще-то это криминал. Это вредительство. Это моральное уродство, но законы сегодня этому способствуют. Производитель практически не может забрать свою нереализованную продукцию из сетей. Не выгодно. Это должен исправлять наш закон. И эта мера, если она будет поддержана, также поможет снизить цены.

— А, может, лучше поднять зарплаты?

— Надо определиться хотя бы с зарплатами на селе. Министр сельского хозяйства Патрушев, выступал на «правительственном часе» в Госдуме, назвал цифру. Зарплата на селе — 35 тысяч. В среднем. Значит, есть и не средняя. В районе 15 тысяч.

— Ваше предложение?

— Освободить всех, кто занят в АПК, от подоходного налога. Брать налог только с дохода, превышающего, например, 60 тыс. руб. в месяц.

— Налоговая и Минфин вас не поймут. Предложение непроходное явно….

— Указом президента поддержаны уже врачи, учителя, военные…Их зарплаты, как известно, не могут быть меньше средней по региону. И свинарка и пастух, образно говоря, тоже нуждаются в финансовой поддержке. Или они не союзники России, как солдат и матрос?

Но нужна политическая воля. Нужен указ президента. Это быстро и неотвратимо будет. Хотя, я напомню, что даже указы президента по зарплатам бюджетникам буксовали, и до конца еще не реализованы, остаются негативные примеры: учителя, врачи вынуждены работать на полторы-две ставки. Поэтому какое уж там в Думу вносить законопроект, это не поможет. Только указом президента!

«Дальневосточный гектар» должен стать общероссийским

Предвижу трудности с принятием Думой еще одного моего предложения. По поводу расширения программы «дальневосточного гектара» на всю Россию, где есть свободная земля.

— Поподробнее, пожалуйста.

— Я внес законопроект, чтобы каждый россиянин, если еще хочет, имел бы право взять землю бесплатно. Как по программе «дальневосточного гектара». Не только на Колыме, но и в Сибири, в Поволжье, на северо-западе страны. Да где угодно. Пусть берут бесплатно гектар, строят дом. Сажают сад, организуют личное подсобное хозяйство, развивают малый бизнес, ремесла. Трудятся на земле. Выращивают, если хотят, овощи, фрукты, ягоды, разводят кур, коз.

Для себя и на продажу. Это тоже элемент конкуренции и шанс снизить цены на продукцию АПК.

У нас же каждый год пахотные земли сокращаются. Сейчас 100 млн га зарастают кустарником и лесом. А представляете, сколько продукции можно было вырастить на этой земле, если бы она попала в оборот. Никакой проблемы с картофелем или «борщевым набором» вообще не было бы.

Пора вновь закулачивать Россию, возрождать малоэтажную Россию.

— Но вся земля в хороших местах уже скуплена и имеет своих собственников. Как быть?

— Если собственник не может, не хочет ее обрабатывать с пользой, надо через налоги и штрафы возвращать землю государству. Можно такие гектары передавать в аренду фермерам и гражданам — бесплатно. Под ЛПХ давать тем, кто хочет жить и работать на земле. А там, где государственная собственность, можно и нужно действовать по программе «дальневосточного гектара». Для начала дать землю в бесплатную аренду на пять лет, потом, после постройки дома, хозяйства передать в собственность, тоже бесплатно.

Мало того, что бесплатно, надо этому новому классу новых русских кулаков помочь и с инфраструктурой и с льготными налогами, дешевыми кредитами. Ипотеку если берет, то под 2-3% на строительство дома.

А после рождения третьего ребенка — списание долга на 50%. После пятого ребенка — обнуление ипотеки!

— А что думают об этой идее ваши коллеги из правящей партии? Пройдет такой законопроект?

— В кулуарах-то мне говорят — мы не против. Мы — за! Но правительство против.

— Какие аргументы у правительства?

— Не дают хода законопроекту почему? А по кочану! Вот смысл отзыва на законопроект. Но сегодня примерно 70% россиян хотели бы иметь свой дом на земле или дачу, или небольшое фермерское хозяйство. Я так понимаю, что правительство защищает интересы не этих россиян, а «хозяев жизни», мэров, властелинов земельных колец, нахватанных в лихие 90-е. Землю тогда брали по беспределу или скупали за гроши у бабушек-дедушек, у колхозников. Если разрешить бесплатную раздачу млн га земли, у этих собственников эти земельные активы обесценятся. Эти застройщики, производители «человейников» понимают, что могут лишиться клиентов, которые за 2-3 млн рублей могли бы построить свой дом на земле. А квартиры за 7-10 млн кому тогда впаривать? Они такого не допустят.

— Интересные у вас предложения. Но есть еще одна проблема, которая влияет на цены в АПК. Как эту проблему решать – не очень понятно. Речь об экспорте. Экспорт сельхозпродукции дело выгодное для производителя. Твердая валюта всем нужна и все, кто могут, выходят на внешние рынки. Но отечественный рынок остается ненасыщенным.

— Есть перекос, согласен. Приходится применять экспортные пошлины, ограничивать экспортеров некоторых видов продукции.

— Но на чьей стороне правда? Если экспортера заставить через высокие пошлины насыщать внутренний рынок, заставить думать только о «скрепах», он может стать банкротом. Но и гнать на экспорт, например, растительное масло, когда на внутреннем рынке цены на него удвоились, тоже не дело.

— Правда, на стороне производителя, я считаю. Он не виноват, что российский потребитель не может заплатить за масло, мясо, картошку столько, сколько европейский или азиатский. Проблема в низкой покупательской способности потребителя. С зарплатами, пенсиями на уровне прожиточного минимума в 13 тыс. руб. Вот где проблема.

close 100% РИА «Новости»

Экспортные пошлины тоже нужны в некоторых случаях. Но проблема шире, чем может показаться на первый взгляд.

Тут все на Минсельхоз не спишешь. А Минэнерго разве не видит, что с тарифами на электроэнергию происходит каждый год, на топливо? А ЦБ повышает стоимость кредитов? И оптовики-спекулянты добивают производителя мизерными закупочными ценами! Эти ведомства просто подводят под банкротство любой бизнес на селе, особенно мелкие хозяйства.

— Все проблемы, которые вы перечислили, давно известны. И меры господдержки известны. И методы регулирования рынка. Но цены на «борщевой набор» все равно рекордно растут. Почему?

— Помните был в Москве рынок Черкизон? Вещевой рынок, его прикрыли в конце концов, но остались в каждом городе, в каждом регионе свои черкизоны. Овощные черкизоны. Масштаб поменьше, но суть та же — они категорически не заинтересованы в конкуренции, они хотят остаться монополистами и диктовать всем свои цены.

Поэтому фермеры не могут попасть со своей продукцией ни на рынки ни в торговые сети. Поэтому нет полноценных ярмарок сельхозпродукции, а только имитация их.

Это они говорят — «нельзя раздавать ничего бедным». У этих черкизонов обороты в сотни миллиардов в месяц. А сколько они платят налогов?

Я убежден, что государственная безопасность сегодня зависит от холодильника, от полного или пустого. А не от набитого пропагандистами телевизора. Государственная безопасность страны зависит сегодня от продовольствия не меньше, чем от мощи армии и флота. Революционную ситуацию в России создают именно голод, холод, безработица. Так всегда было в России, в 1917 году и в 90-е годы. Не было бы нищеты, не было бы таких потрясений и потерь. Холодильник россиянина должен быть полон. Иначе беда.

Поэтому надо поддержать тех, кто сегодня на этом фронте производства продуктов питания. А у нас поддерживают и пиарят не доярок и не трактористов.

Я не понимаю, почему нельзя поднять уровень жизни миллионов россиян уже сегодня. Вот сейчас бесплатное школьное питание ввели – хорошо. Но только в начальной школе. Что мешает бесплатное питание сделать для всех школьников, студентов?

— Ответ Минфина известен — денег нет. Резервный фонд есть, но он на «черный день». И потом, если дать этим, попросят другие, третьи…

— Тем не менее бесплатное питание в школах и вузах стало бы, я уверен в этом, прорывом в борьбе с бедностью. Если, конечно, мы хотим реализовать это решение президента. Какого еще «черного дня» надо Минфину, если не глобальная эпидемия? Чего еще ждать? Черного-черного и еще чернее?

Черный год — это не потому что ковид пришел. Черный год — это проблема 20 млн бедных! Накормить бесплатно детей, школьников и даже студентов – это копейки для бюджета страны. В кубышку даже не понадобится влезать. Профицит бюджета каждый год — 1-2 трлн рублей.

Деньги в бюджете есть. Вранье это все, что денег не хватает. Опасно сидеть на деньгах, на нефтедолларах и ничего не делать с бедностью.

Наша налоговая инспекция, вся цифровизованная, должна со сверхдоходов спекулянтов взимать сверхналоги, а не с нищих аграриев сдирать последнюю шкуру.

— Спекулянты были в СССР, а сейчас это просто бизнес, успешные менеджеры.

— Спекулянт — это тот, кто скупает за бесценок продукцию, накручивает неадекватные проценты, а налоги практически не платит. Все у него по-черному, все себе в карман. Вот с ними работает пусть налоговая и прокуратура.

Вот почему так цены скачут у нас, а в Европе они почти не растут. Вроде, и они и мы живем при капитализме. Но там нет скачков цен, а у нас каждый год рост и рост. А потому что там, если ты накрутил ты и налоги заплатишь соответствующие. Выгоднее на объемах зарабатывать, а у нас выгоднее цену задрать. И даже выгоднее сгноить товар, но цену не снизить.

Нынешняя ситуация — следствие хищнического капитализма, с плюшкиными в руководстве, не способными в самой богатой стране мира с ее лесами, полями, реками, накормить своих граждан досыта!

— А как же неблагоприятный для сельхозпроизводства российский климат? На большей части страны

— Сказки! В 150 км севернее Санкт-Петербурга растут арбузы, дыни, виноград… Помидоры и огурцы — в открытом грунте! Там сейчас морозы уже под 30 градусов и ничего, растет все, урожай был и будет.

— У кого это растет?

— У меня.