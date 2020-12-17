«Списки на арест»: Жириновский придумал, как бороться с ростом цен

Депутат Госдумы и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский включился в борьбу за снижение цен на продукты питания.

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«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест», — написал парламентарий в Telegram.

Только такая мера и поможет привести к падению цен и к «наведению порядка», уверен партийный лидер. Он не стал уточнять, кого именно следует вносить в списки для ареста.

В правительстве, напротив, выступают против крайностей. Премьер Михаил Мишустин 16 декабря предложил не впадать в «регуляторный раж» из-за цен обвала цен на продукты.

По словам премьера, регулирование цен не должно привести к спаду в производстве продуктов питания и сельхозпродукции.

«Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж», — сказал Мишустин. Если цены и придется регулировать, то этот период должен быть краткосрочным, уверен глава кабмина.

На резкое подорожание продуктов 9 декабря обратил внимание кабмина Владимир Путин. Причем он отметил, что речь идет о базовых продуктах питания, пользующихся у населения повышенным спросом. Это хлеб, мука, макароны, растительное масло и сахар.

Президент России в резкой форме попросил главу Минэкономразвития Максим Решетникова не «экспериментировать» с ценами. «Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — отреагировал президент на доклад министра о ситуации на рынке продовольствия.

Он потребовал решить проблему с ценами оперативно. «Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил глава государства.

Чиновникам было предложено заключить с бизнесом обязывающие соглашения о стабилизации цен.

Как снижаются цены

В среду, 16 декабря, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что цены на сахар и подсолнечное масло снизятся в течение пяти дней после подписания соглашений.

«Цена на сахар-песок составит 36 рублей за кг, на подсолнечное масло — 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года», — пообещал глава Минсельхоза.

Он уточнил, что «уже сегодня происходит снижение». По данным Патрушева, соглашение о контроле за ценами подписали производители, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка масла в России.

Кроме того, в соглашении приняли участие торговые сети и отраслевые союзы производителей сельхозпродукции и пищевой отрасли. Список участников для подписания соглашения остается открытым, добавил министр.

«Наша прямая ответственность — это крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли понимания по предельным розничным ценам», — заявил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр экономического развития Решетников в свою очередь отметил, что его ведомство планирует не только реализовать эти меры регулирования, но и собирается выработать дальнейшую стратегию.

«В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации», — отметил Решетников, пообещав подготовить для участников рынка «постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех».

Директор Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова ранее поясняла «Газете.Ru», что проблема не столько в росте цен, например, на зерно, сколько в упавших доходах населения.

«Страшны не сами цены, а продолжающееся падение доходов населения. Сбить цены можно. Но что дальше? Они снова будут расти. Хотя бы потому, что стоимость зерна в буханке — это 20%, в макаронах это процент еще ниже, а остальные расходы — это тарифы на электричество, на бензин, на логистику», — отметила Серова.

Как только государством вводятся квоты, заградительные пошлины и тому подобные ограничительные меры, сразу идет в рост так называемая скрытая инфляция. «Если хлебозаводу запретят поднимать цены на хлеб, производителей зерна ограничат в экспорте и зарабатывании твердой валюты, то менеджмент и собственники отыграются на чем-то другом», — предостерегает эксперт.

Минсельхоз рапортовал об улучшенных показателях

Сейчас правительство может вводить регулируемые цены на три месяца на социально значимые группы товаров в случае повышения цен более чем на треть за 30 дней. Эта норма закреплена в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Он был принят по инициативе Владимира Путина (тогда он был в должности премьера) на фоне кризиса 2008 года.

Теперь предложено опустить ценовой лимит с текущих 30% до 10%.

По данным аналитика Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежды Каныгиной, цены на овощи и фрукты в этом сезоне выросли на 12,4%. В частности, на морковь (+26,4%), картофель (+26,4%), яблоки (+19,2%), свеклу (+12,1%). В этом сегменте АПК слабая логистика и недостаток овощехранилищ, отмечает эксперт.

Как отмечают в ИКСИ, в последнее время Минсельхоз делал все, чтобы не афишировать проблему роста цен. А отчитывалось публично министерство только тогда, когда появлялось «улучшение показателей».

«Минсельхоз сейчас не предоставляет детальной информации, в том числе о ходе сезонных полевых работ.. Сейчас выкладывают данные лишь в целом по РФ по отдельным культурам. Как правило, по тем культурам и регионам, где действительно наблюдается улучшение показателей», — говорит Каныгина.