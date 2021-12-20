Эксперты рассказали о последствиях остановки транзита через газопровод «Ямал — Европа»

Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг топливного дефицита в ЕС. В случае же прекращения транзита российского газа через ГТС Украины у основных потребителей в Европе останется только маршрут «Северный поток — 1», считают эксперты. Эти факторы, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», могут привести к энергетическому коллапсу, при котором биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года.

«Ямал — Европа» может остановиться и без Лукашенко

Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» со стороны «Газпрома» может фактически реализовать угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии поставок топлива в страны ЕС, включая Германию и Польшу. Более того, такое решение может усугубить ситуацию в преддверии разгара отопительного сезона в Европе.

На 20 декабря российский монополист заказал лишь 3,8 млн кубометров газа из предложенных 89,1 млн. Этот показатель составил всего 4,3% от пропускной способности магистрали и оказался минимальным значением брони с начала декабря. При таком раскладе не исключено, что к концу месяца с физической точки зрения газопровод будет балансировать на грани остановки.

Тем временем в ходе утренней сессии торгов 20 декабря на нидерландском хабе TTF стоимость тысячи кубометров топлива превысила отметку $1,7 тыс. Еще более резкий скачок произошел на лондонской площадке ICE, где ценник фьючерсов взлетел выше $1,9 тыс. Но даже столь высокая планка — еще не предел, предостерегают эксперты.

Что будет с ценами на газ

При резком снижении транзита российского топлива через трубопровод «Ямал – Европа» у ЕС останется два резервных маршрута поставок — «Северный поток — 1» и газотранспортная система (ГТС) Украины. Однако досрочное выполнение «Газпромом» контрактных обязательств по прокачке 40 млрд кубов газа через Киев может привести к серьезному снижению топливных потоков в европейском направлении, считают эксперты.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, при таком раскладе биржевые цены на газ пойдут резко вверх уже в ближайшее время. Это произойдет на фоне ощутимого снижения топливных запасов в европейских подземных хранилищах. В той же Германии сейчас фиксируют рекордно низкие объемы топлива, а ПХГ заполнены лишь на 60%.

«Еще до конца декабря мы увидим биржевой газовый ценник на уровне выше $2 тыс. за тысячу кубов. Вероятнее всего, уже в январе топливная стоимость пробьет планку $3 тыс. И это — не фантастика», — отметил Пикин.

При этом складывается впечатление, добавил эксперт, что и Олаф Шольц (канцлер ФРГ), и Анналена Бербок (глава МИД Германии) сами играют на газовых фьючерсах. После каждого резкого заявления с их стороны топливные цены неизменно отправлялись в «свободное плавание».

«Я бы внимательно посмотрел на инсайдерские сделки финансового регулятора. Вот завтра господин Шольц заявит, что СП-2 вообще не будут вводить в эксплуатацию, и биржевые цены в ту же минуту поднимутся в район $2,5-3 тыс., а кто-нибудь из трейдеров обязательно станет миллиардером.

Однако немцы очень расчетливы, они не будут блокировать на территории ЕС уже готовый проект», — резюмировал эксперт.

Не прихоть, а вынужденная мера

«Газпром» уже заявил, что полностью выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. Однако монополист не желает продавать дополнительные объемы топлива сверх установленного плана, так как у него попросту нет свободных запасов газа. Усиленный внутренний спрос вкупе с частичным истощением собственных месторождений не позволяет «Газпрому» нарастить транзит по ключевым европейским направлениям, подчеркивают эксперты.

По мнению заместителя главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, позиция «Газпрома» никак не связана с желанием поспекулировать вокруг темы замедления сертификации СП-2.

«В середине 10-х годов «Газпром» активно инвестировал в Бованенковское газовое месторождение. Запасы на Ямале превышали 5 трлн кубов. Но с каждым годом объемы истощались на 4-5%. По текущим оценкам, усиленно выкачивать оттуда газ уже нельзя, это очень рискованно», — объяснил аналитик.

Иными словами, «Газпром» не занимается манипулированием энергорынка ЕС, как бы ни уверяли нас в обратном европейские политики и эксперты. Однако российскому монополисту выгодна сложившаяся рыночная конъюнктура, подчеркнул Белогорьев.

«Со стороны кажется, что «Газпром» сам затягивает сертификацию СП-2. Монополист мог еще в августе предоставить документы касательно перерегистрации швейцарской «дочки» Nord Stream 2 AG, прекрасно зная, что он не будет исключен немецким регулятором из-под действия европейской газовой директивы», — отметил эксперт.

Он добавил, что соответствующие поправки в энергетическое законодательство ЕС были приняты еще в мае 2019 года, «Газпрому» это было хорошо известно. В итоге стратегия монополиста, направленная на обход ограничений, вполне логично привела к затягиванию сертификации.

В лучшем случае, окончание процедуры ввода трубопровода произойдет не раньше сентября 2022 года, в худшем — в начале следующего отопительного сезона, заключил Белогорьев.

Киев может помочь с вводом СП-2

Если ГТС Украины будет и дальше изнашиваться, то это неизбежно приведет к ускорению сертификации и ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Германии нужен транзит через Киев, чтобы создать транзитную подушку безопасности в разгар отопительного сезона. В то же время СП-2 является гораздо более экологичным проектом, чем украинская ГТС, считают эксперты.

По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, в ближайшие годы техническое состояние ГТС Украины рискует прийти в негодность. В то же время на ее модернизацию Киеву потребуются миллиарды долларов.

«Украинская ГТС разваливается на глазах, с каждым годом ситуация становится все более критичной. На латание труб киевское правительство выделяет $3-5 млн, но это — ничтожно мало.

Независимые аудиты несколько лет назад оценивали модернизацию системы в районе $5 млрд, но сейчас эта сумма вполне может пробить и $10 млрд», — объяснил эксперт.

При этом углеродный след от изношенной украинской ГТС в разы больше, чем от нового СП-2. Таким образом, Киев, сам того не желая, подталкивает европейцев к вводу российского газопровода.

Решится ли Украина на прямые поставки из России

Пасечник также отметил, что для Украины сейчас главной проблемой является досрочное выполнение «Газпромом» годовых контрактных обязательств по прокачке 40 млрд кубов. Это означает, что в ближайшие недели Киев рискует лишиться поставок российского топлива.

«О системе виртуального реверса при таком раскладе украинцам придется забыть. Вместо виртуального, придется покупать у европейцев реальный газ по спотовым ценам выше $1 тыс. «Газпрому» же нет никакого резона договариваться с Киевом по транзитным поставкам до 2025 года», — подчеркнул Пасечник.

В свою очередь Пикин заметил, что единственной возможностью для Киева обезопасить себя в разгар отопительного сезона стала бы возможность прямых топливных поставок из России. Однако с учетом политических разногласий украинские власти не пойдут на этот шаг.

«Зеленскому было бы полезно встретиться с Путиным. Вся проблема в том, что президент России встречается только тогда, когда переговоры могут быть результативны. При затягивании Киевом минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе переговоры по прямым поставкам газа невозможны», — заключил аналитик.