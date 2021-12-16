Аналитики назвали «несбыточными фантазиями» меры ЕК по борьбе с ростом цен на газ

Предложенные Еврокомиссией способы борьбы с энергокризисом не решат вопрос высоких биржевых цен на газ. Эксперты в беседе с «Газетой.Ru» сообщили, что попытки Брюсселя взять под контроль частные хранилища газа могут в итоге оттолкнуть «Газпром» — ключевого поставщика топлива. У российского монополиста есть альтернативный азиатский рынок, и он в данной ситуации явно ничего не потеряет. А другие поставщики газа — Норвегия, Катар и даже США — не закроют потребности ЕС.

Водород — хорошо, а газ — нужнее

Еврокомиссия внесла пакет предложений по созданию в Евросоюзе рынка водородного топлива. Для этого, в частности, предлагается перепрофилировать под транспортировку водорода часть существующих транспортных систем, предназначенных для поставок природного газа. То есть, в перспективе импорт газа должен еще больше сократиться в пользу «зеленого» топлива.

Для преодоления же текущего энергокризиса предлагается ввести систему мониторинга за газовыми объемами, находящимися в подземных хранилищах. Еще одной мерой должна стать система совместных закупок газа, что, по задумке еврочиновников, сократит денежные издержки отдельных членов ЕС. Предложенные меры, фактически, позволят бедным странам Восточной Европы покупать топливо по низкой цене.

Кроме того, Евросоюз намерен проанализировать угрозы, связанные с контролем над хранилищами со стороны компаний из третьих стран. Если государство Евросоюза попадет в группу риска, то ему предоставят право ставить жесткие условия операторам и пользователям хранилищ. В этом случае уже могут пострадать интересы «Газпрома», которому принадлежит значительная доля в европейских ПХГ.

Совместные закупки

Предложение Еврокомиссии о совместных закупках топлива, на самом деле, не лишена доли здравого смысла. Однако такие способы борьбы с высокими биржевыми ценами на газ заработают только при кардинальной смене модели энергетического рынка ЕС, заточенного под конкуренцию между поставщиками. В настоящее время у европейцев попросту нет эффективных рычагов давления на производителей топлива, включая «Газпром», считают эксперты.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, идея совместных закупок газа изначально исходила от Испании. По задумке, в ЕС должен был появиться единый покупатель топлива, который бы затем распределял объемы для каждой отдельной страны, исходя из ее потребностей.

«При таком раскладе в ЕС, зависящем на 70% от импортного газа, будет создан мегапоставщик, который будет занимать доминирующее положение на рынке. Головной болью станет утверждение лимитов для стран. В итоге ЕС фактически повторит энергетическую систему СССР 40-летней давности», — подчеркнул эксперт.

Система совместных закупок, по сути, подразумевает фактическую передачу энергетического суверенитета стран ЕС в руки Еврокомиссии, добавил Кондратьев. Но что более важно, ни один поставщик не согласится продавать единому европейскому покупателю газ по гораздо более низкой цене, чем на биржевых площадках.

При этом более обеспеченные топливом страны, отметил эксперт, вряд ли смогут делиться запасами с нуждающимися государствами. В таком случае обеим сторонам обмена придется убеждать частных владельцев ПХГ продавать газ по нерыночным ценам, что в условиях биржевой стоимости топлива выше $1 тыс. — непозволительная роскошь.

Контроль за ПХГ

Идея мониторинга за газовыми объемами, находящимися в подземных хранилищах, в Европе существует давно. Однако предложение Еврокомиссии ужесточить требования к поставщикам по дополнительной закачке топлива столкнется с рядом проблем, среди которых фундаментальной является владение ПХГ частными фирмами. Эти компании ведут бизнес на продаже прав на владение долями в хранилищах для иностранных производителей, включая «Газпром».

По мнению Кондратьева, российский монополист при усилении давления ЕС может перерегистрировать свои хранилища в Европе дочерней трейдинговой фирме. Формально она не будет иметь никакого отношения к производству топлива. Подобным образом поведет себя и большинство остальных арендаторов европейских ПХГ.

«Вдвойне непонятно, как ЕС повести себя в случае, если ПХГ принадлежит деловому партнерству. Его участники владеют контрольным пакетом акций и получают с этого дивиденды. Не выгонять же их с энергорынка, в конце концов», — отметил эксперт.

В итоге, чтобы не потерять контроль над ПХГ, владельцы хранилищ будут обязаны покупать дополнительные объемы газа по биржевым ценам. В краткосрочной перспективе это приведет к череде банкротств, что, в свою очередь, приведет к еще большему росту стоимости газа.

При этом заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в самом факте недостаточной заполненности европейских подземных хранилищ. По его словам, сейчас эти показатели не являются критичными.

«В 2021 году в подземные хранилища ЕС закачали 76-77 млрд кубов. Ровно 10 лет назад эти показатели составляли всего 60 млрд кубов, европейцы не кричали об угрозе дефицита топлива, а цены не росли рекордными темпами. Если ЕС и не досчитался в этом году газа в ПХГ, это произошло отнюдь не по вине «Газпрома», — уверяет аналитик.

Ключевая проблема, по мнению Фролова, заключается в тактике частных перекупщиков топлива в Европе, которым принадлежит до 90% (около 90-95 млрд кубометров) суммарных мощностей ПХГ в ЕС.

«Весной 2021 года большинство владельцев хранилищ закачали газ по цене $300 за тысячу кубов, а уже летом перепродали его по $500-550. Частные фирмы ошибочно посчитали, что стоимость топлива упадет зимой, однако произошло обратное. Эта ошибка обошлась ЕС в миллиарды недозакаченных кубометров газа в преддверии отопительного сезона», — резюмировал эксперт.

Лишится ли ЕС ведущего поставщика

Давление Евросоюза на «Газпром» является крайне ошибочной энергетической политикой. Дело в том, что российский монополист в принципе не способен оказывать влияние на заполняемость европейских ПХГ — «Газпрому» принадлежит менее 10% от общих объемов хранилищ Европы, это слишком незначительная часть. Если же произойдет ужесточение требований, то Европа рискует потерять ведущего топливного поставщика, заменить которого будет попросту невозможно, считают эксперты.

По словам профессора РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина Владимира Бесселя, ни Норвегия, ни тем более Катар, переориентировавшийся на продажи СПГ в Китай, не смогут компенсировать импортные объемы российского топлива (178 млрд кубов с начала 2021 года — «Газета.Ru»). По сути, своей энергетической политикой ЕС сам себя загоняет в тупик.

«При биржевых ценах выше $1 тыс. за тысячу кубов монополист может смотреть за европейскими распрями в стороне. За год простоя «Северного потока — 2» «Газпром» сможет заработать больше $10 млрд — четверти стоимости всего СП-2. Если же ЕС вдруг решит отказаться от российского газа — пускай повесятся, мы им мешать не будем», — объяснил эксперт.

«Газпром» обладает самыми большими в мире запасами топлива — примерно 37 трлн кубометров, подчеркнул Бессель. В сложившейся ситуации гораздо более сильными позициями обладает именно «Газпром», а не ЕС, зацикленный на «зеленом» энергопереходе.

«Это большая игра, в которой каждая сторона играет свою роль. ЕС выбрал себе роль клоуна, это их право. Ученые, кстати, говорят, что кольца Юпитера состоят из замерзшего метана. Так пусть госпожа Симсон (комиссар Еврокомиссии по энергетике — «Газета.Ru») предложит европейцам слетать в космос для замещения российского топлива, может быть тогда ЕС получится воплотить свои фантазии в жизнь», — резюмировал Бессель.

В сложившейся ситуации «Газпром», по сути, ничем не рискует. Дело в том, что Пекин заинтересован в наращивании поставок российского топлива, а уровень потребления газа, по прогнозам, уже в ближайшие 15 лет вырастет на 200-300 млрд кубов, что станет веской предпосылкой для переориентирования на азиатский маршрут, заключил эксперт.