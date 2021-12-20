Во Всемирном банке назвали главные риски для российской экономики

Четырех «всадников Апокалипсиса» российской экономики перечислил главный экономист Всемирного банка по РФ Дэвид Найт. По его словам, на Россию давит угроза развития пандемии COVID-19 из-за сравнительно низких темпов вакцинации. Кроме того, продолжается аномально сильный рост инфляции. Угрожают положению дел в экономике страны также дипломатические проблемы и энергопереход — «поезд уже тронулся», считают во Всемирном банке.

Главный экономист Всемирного банка по российскому направлению Дэвид Найт заявил, что для экономики России сейчас действуют риски, которые можно разделить на четыре группы. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

Конь блед, ковидный

Первый риск – угроза ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. На российскую экономику COVID-19 оказывает более существенное воздействие, чем на многие другие страны, отмечает Найт. Из-за пандемии в стране замедляется активность бизнеса.

«Угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации», — считает Найт (цитата по ТАСС).

Сохраняется риск введения новых антиковидных ограничений, что также не улучшит экономическое положение в стране. По официальным данным, в России полностью вакцинированы 48% населения, одним компонентом привито немногим менее 60% (70 и 76 млн человек соответственно).

Конь вороной, инфляция

Центробанк РФ старается вовремя гасить аномальную инфляцию, но цены продолжают расти. По словам Найта, неясно, сколько еще будет продолжаться необыкновенно высокая инфляция.

Вполне вероятны и «новые шоки для экономики», утверждает сотрудник Всемирного банка.

«Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок. Так что мы рассматриваем риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году как достаточно высокий», — подчеркивает Дэвид Найт.

В случае нового скачка инфляции Банк России будет вынужден снова ужесточить денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку.

На прошлой неделе ЦБ РФ повысил ставку на 1 процентный пункт, до 8,5%. Это максимальный показатель с октября 2017 года. Текущие показатели инфляции вышли за пределы октябрьского прогноза Банка России (не более 7,9% по итогам года – в ноябре годовая инфляция составила 8,4%). Цены за вторую неделю декабря выросли в годовом выражении на 8,1%.

Конь рыжий, санкции

Всемирный банк не оценивает вероятность введения новых международных антироссийских санкций. Однако если такие ограничения были бы введены против России другими крупными странами, то экономика ожидаемо пострадала бы.

Накануне президент США Джо Байден дал своей администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого вторжения России на Украину. Напомним, Москва называет эти опасения беспочвенными.

По словам источника телеканала CNN, разрабатываемые Вашингтоном санкции на случай возможных военных действий являются «подавляющими и немедленными» и смогут нанести значительный ущерб российской экономике и ее финансовой системе в целом.

Конь зеленый, низкоуглеродный

Всемирный банк также считает, что в долгосрочной перспективе для России может представлять угрозу энергопереход.

Хотя сейчас отказ от привычных видов топлива угрожает российской экономике лишь в отдаленной перспективе, его темпы могут ускориться. Сейчас правительство РФ согласовало стратегию низкоуглеродного развития страны до 2050 года, углеродная нейтральность должна быть достигнута к 2060 году.

Директор Всемирного банка в России Рено Селигманн в свою очередь заявил «Ведомостям», что РФ должна поторопиться с энергопереходом, поскольку задержка может стоить стране слишком дорого.

«Нужно действовать на упреждение, причем не только на международном, но и на национальном уровне. Это лучший способ подготовить экономику к неопределенному будущему. <…> Причем дело даже не столько в прямых издержках, сколько в упущенных возможностях», — сказал Селигманн.

Российские компании, по его словам, могут потерять новые рынки и конкурентоспособность.

«Никто не скажет, как будет реализован энергопереход и в какие сроки. Но можно быть абсолютно уверенным, что

этот поезд уже тронулся. Рано или поздно, но он обязательно доедет до России», — подытожил он.