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Эксперт дал прогноз о росте цен на сырье и товары в 2022 году

Финансист Сосновский заявил, что в 2022 году стоит ждать замедления роста цен на сырье и товары

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Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский спрогнозировал замедление роста цен на сырье и товары в следующем году. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Финансист обратил внимание, что в 2021 году случился взрывной рост спроса на ресурсы, поставки которые снизились из-за локдаунов и проблем с перевозками. Так, цены на сталь увеличились более чем на 70% за год, коксующийся уголь — на 74,5%, природный газ — на 57,5%. Однако в дальнейшем такой рост будет уже маловероятным, считает эксперт.

«Стоимость сырья и, как следствие, товаров, вероятнее всего, находится на локальных максимумах — ожидать дальнейшего взрывного роста цен на сырье не стоит», — заявил Сосновский.

Он отметил, что этот прогноз окажется верным лишь в случае урегулирования ситуации с пандемией коронавируса и локдаунами.

Также специалист предположил, что вместе со стабилизацией сырьевого рынка будет наблюдаться рост сектора услуг. В эту сферу перетечет большая часть капитала вслед за отложенным спросом. Эксперт напомнил, что из-за коронавирусных ограничений число компаний в этой области уменьшилось. Локдауны внесли «необычные реалии» в экономику, указал Сосновский.

«По сути, мы пережили первый после Второй мировой войны экономический кризис, причины которого лежали за гранью экономики», — добавил он.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов, выступая на международном форуме Московской биржи, заявил, что в 2022 году в России возможны риски повторного резкого роста цен на продовольствие.

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