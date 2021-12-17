Путин считает, что санкции против Москвы стали инструментом конкурентной борьбы

Планы по достижению углеродной нейтральности в России к 2060 году абсолютно реалистичны, и Москва будет реагировать на попытки зарубежных партнеров «оседлать» экологическую тематику для достижения конкурентных преимуществ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Наши предложения, которые мы реализуем в ряде регионов: первый из таких проектов на Сахалине, как вы знаете, реализуется. Там до конца 2025 года должна быть достигнута углеродная нейтральность. И думаю, что это вполне возможно с учетом особенностей региона, потом будем распространять все эти практики. До 2050 года у нас сейчас стратегия выработана, а к 2060 году, как вы знаете, планируем достичь углеродной нейтральности. Это все абсолютно реалистичные планы, создающие дополнительные возможности для бизнеса», — сказал российский лидер.

Однако при этом у властей нет цели «душить российскую экономику и промышленность», подчеркнул Путин. Он отметил, что в вопросах углеродной нейтральности правительство будет исходить из мировых реалий.

При этом, сказал российский лидер, причину помешать России всегда найдут, в том числе с помощью санкций и использования экологической повестки. По его словам, ограничительные меры стали инструментом конкурентной борьбы.

Ранее российский президент заявлял, что Европа пытается бороться за углеродную нейтральность за счет России, но Москва будет выстраивать диалог на основе интересов всех сторон. Он также выразил надежду, что будет выстроен «соответствующий диалог», в котором будут учтены интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке.

В Европе в последние годы выросли квоты на эмиссии углекислого газа, которые покупают бизнес и промышленность. Так, цена одной метрической тонны выбросов в ЕС в этом году выросла почти в три раза и сегодня стоит около €60. Это — сегодняшняя цена энергоперехода, который начали осуществлять страны ЕС в рамках так называемой «Зеленой сделки» (The European Green Deal) — плана по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).